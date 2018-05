«Todos sufrimos varias hipnosis al día» Clientes. «Algunos políticos tienen asesores mentalistas, aunque no lo parezca». :: e. c. Este hipnotizador profesional propone aplicar sus técnicas para incrementar las ventas: «Yo no manipulo, persuado»David Baró Mentalista ARANTZA FURUNDARENA Domingo, 6 mayo 2018, 00:21

A los 9 años ya actuaba como ventrílocuo. A los 13 vio morir a su madre, víctima del tabaquismo. A los 17 perdió a su padre, mago y payaso, por la misma causa. Hoy, a los 41, este catalán de Sabadell, considerado uno de los grandes mentalistas del mundo, cura el vicio de fumar a través de la hipnosis. Y acaba de publicar 'El vendedor hipnótico'.

- ¿Me va usted a hipnotizar?

- No si no lo desea. La única manera de conseguir que una persona haga lo que quieres es logrando que desee hacerlo.

- ¿Estoy ante un manipulador profesional?

- Yo no manipulo, yo persuado. La diferencia está en el objetivo. Cuando la meta es noble y lo que vendes es algo bueno y en lo que crees, no estás manipulando.

- ¿Y si el producto es fantástico pero no lo necesito?

- Entonces no debería comprarlo. Yo aplico las técnicas de mentalismo para incrementar las ventas, pero eso nunca puede ir en contra del cliente. La venta agresiva ya no funciona. Funciona la empatía y el saber escuchar.

- ¿Ha vendido alguna vez algo que no fuera humo?

- Claro. Hacía mi espectáculo el fin de semana y el resto del tiempo me dedicaba a vender alarmas a puerta fría. La venta más fácil que hice fue el día que llegué a una casa donde les acababan de robar.

- ¿Lo adivinó?

- Noooo. Por entonces no era mentalista. Ni siquiera era un vendedor espectacular, era del montón.

- ¿El vendedor hipnótico realmente hipnotiza al cliente?

- Primero habría que precisar qué es la hipnosis. Es un estado de máxima concentración. Esa persona no está dormida, no está inconsciente. Está concentrada, como cuando vemos una película que nos atrapa. Todos sufrimos varias hipnosis al día. Cuando alguien dice: «Me he quedado empanado», es que ha estado en trance.

- Dicen que las personas de mandíbula cuadrada son muy difíciles de hipnotizar. ¿Ha probado con Artur Mas?

- Je, je, je... No hay constancia científica de nada de eso. Yo practico como terapeuta la hipnosis clínica. Estoy especializado en el tabaquismo.

- ¿El machismo también se podría curar con hipnosis?

- Todo lo que está en la mente se puede modificar. Eso sí, tiene que venir la persona que lo sufre, y con ganas de curarse.

- ¿Ha hipnotizado a algún político?

- Cuando veo un político no me puedo resistir. He hecho mentalismo con varios alcaldes de Sabadell. Con Puigdemont coincidí en una gala, pero solo me dio un apretón de manos.

-¿Es hipnótico el independentismo?

- Aquí habría que citar a Jung... Ha habido un contagio colectivo. Tanto de un lado como del otro, todo es hipnosis, sobre todo en este tipo de ideologías tan emocionales.

- ¿Quién es el gran hipnotizador de la política española?

- No estoy nada contento con la mayoría de nuestros líderes. Me consta que algunos tienen asesores formados en mentalismo e hipnosis, pero nadie lo diría.

-¿En casa utiliza sus técnicas?

- Mi mujer, con la que tuve un flechazo fulminante, me tiene hipnotizado desde hace años. Y mis dos niños, de 7 y 9 años, saben que a papá no se le puede mentir porque detecta mentiras y que se le hace caso porque es mentalista... ¿Cómo no iba a aprovechar yo esa autoridad?

- ¿Qué es lo que más deshipnotiza?

- Probablemente, una sonrisa falsa.

- Acertó un número de la Lotería. ¿Sería capaz de predecir la fecha de la formación del Govern?

-Sí, claro, si me da todos mis requisitos técnicos. Lo de la Lotería fue un gran trabajo, porque yo no tengo poderes. Para esto necesitaría todo un 'procés', je, je, je...