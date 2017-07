La sucesora de 'Juego de Tronos'

'Strangers Things', 'House of Cards', 'The Handmaid's Tale', 'Better Call Saul' y 'The Crown' competirán el 17 de septiembre en Los Ángeles por ganar el premio Emmy a la mejor serie dramática, un galardón que actualmente ostenta 'Juego de Tronos' y que equivale, dentro de la industria televisiva, al Oscar a la mejor película. Las cinco ficciones fueron nominadas ayer en esta categoría. Una estatuilla que también podría recaer en Anthony Hopkins, Sterling K. Brown y Kevin Spacey, nominados a mejor actor principal, o en Viola Davis, Claire Foy y Elisabeth Moss, como mejor actriz protagonista.