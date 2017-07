'Mad in Spain' no remonta pese a sus nuevos fichajes

SUBEN:

-‘Más allá del amor’: Antena 3 reinó anoche con su cine en ‘prime time’. La película ‘Más allá del amor’, protagonizada por Gabriella Wilde y Alex Pettyfer, reunió a 1.912.000 espectadores y el 15,5% de ‘share’.

-‘El último cazador de brujas’: A TVE también le fue bien con la emisión de ‘El último cazador de brujas’, película de fantasía y terror que cuenta con los actores Vin Diesel, Rose Leslie y Elijah Wood en su reparto. En total, creció 2,8 puntos de cuota de pantalla hasta el 14,7% de ‘share’ con 1.903.000 espectadores.

BAJAN:

-‘Mad in Spain’: El programa de debate de Telecinco baja a un 10,1% de ‘share’ en su segundo domingo de emisión con 1.047.000 espectadores. Pese a los nuevos fichajes de Santiago Segura, Carlos Lozano o Alonso Caparrós, ‘Mad in Spain’ no pudo evitar dejarse dos décimas de cuota de pantalla de una semana para otra.

-‘Espíritu salvaje’: La familia viajera de Cuatro pasó desapercibida anoche en el ‘prime time’ con su visita a México. ‘Espíritu salvaje’ cayó hasta el 4,2% de ‘share’ con 528.000 espectadores.

-‘El sicario de Dios’: El cine de La Sexta perdió seguimiento ayer con la emisión de ‘El sicario de Dios’, que congregó a 556.000 espectadores y el 4,5% de cuota de pantalla. Nueve décimas menos que el domingo anterior.