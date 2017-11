'THE SINNER', OTRO ATRACÓN

Netflix está acabando con mis planes del fin de semana. Antes salía a correr, quedaba con amigos para tomar cervezas, preparaba pasteles, montaba estanterías en casa, leía novelas de Tolstói, resolvía puzzles complejísimos (ejem)... Y ahora veo series. Ocurrió hace un mes, cuando se estrenó lo nuevo de 'Stranger Things'. Mira que la temporada tampoco me ha parecido como para tirar cohetes, pero fue reencontrarme con Winona entrando en pánico y ya no poder dejar de comprobar lo que le sucedía esta vez a Will y sus amigos. Hace unos días le di una oportunidad a 'Alias Grace', motivado porque era una adaptación de un texto de Margaret Atwood y la anterior serie basada en su obra ('El cuento de la criada') me había entusiasmado. La miniserie apenas me duró un par de días. Imposible no quedar atrapado con la historia de una joven de 16 años declarada culpable de haber participado en los asesinatos del hombre para el que trabajaba y de su ama de llaves y amante.

El último atracón (otro fin de semana sin hacer nada de provecho) ha llegado de la mano de la última propuesta de Netflix, esta vez basada en una novela alemana de Petra Hammesfahr. Imposible no rendirse ante Jessica Biel en 'The sinner'. Los primeros minutos nos descubren a una joven con una vida aparentemente tranquila junto a su marido y su hijo. No tarda en saltar la sorpresa. Movida por un ataque de rabia, la vemos protagonizar un acto atroz a plena luz del día en presencia de su familia. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué le ha empujado a actuar de esa forma? Con estas preguntas, a ver quién es capaz de dejar de deglutir capítulos.

Construida como un rompecabezas en el que las piezas tardan en encajar, la producción bucea en los recuerdos de la protagonista para descubrir los factores que han motivado su violento comportamiento. Giros inesperados y 'cliffhangers' oportunos hacen difícil que uno deje de consumir episodios. El buen uso de los 'flashbacks' ayuda mejor a ir comprendiendo las razones de la mujer. Llega el fin de semana. Prometo salir a tomar el aire en esta ocasión.