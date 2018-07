SEXISMO EN LOS DEPORTES

A María Gómez se la recordará, a propósito del Mundial de Rusia, por su buen trabajo en la cobertura del campeonato para Mediaset y por haber visibilizado los problemas de acoso a los que se enfrentan muchas periodistas. Este tipo de situaciones no son nuevas; hemos sido testigos (y cómplices) de ellas en múltiples ocasiones. Durante un tiempo incluso eran tildadas como graciosas (solo hay que repasar cómo los programas de 'zapping' incluían este tipo de interrupciones sin censurar al que las acometía). Afortunadamente, los tiempos y la sociedad han cambiado y estas actuaciones se denuncian. Lo han hecho profesionales de todos los países a las que se les han acercado aficionados mientras ellas grababan sus crónicas para tocarlas o intentar besarlas. A María Gómez la vimos en esta tesitura, y también parándole los pies a un seguidor de la selección española cuando la vacilaba llamándola «guapa». Y eso está muy bien. La televisión es una ventana con una audiencia enorme (y más cuando ofrece partidos de fútbol) que tiene que servir para transmitir estos mensajes.

Pero debemos ir más allá. Empezando por las propias cadenas. Ellas, además de denunciar el sexismo de otros, han de tratar de evitarlo. ¿Y cómo pueden hacerlo? Muy sencillo: no apartando a las mujeres de las cámaras cuando cumplen una determinada edad o cuando se alejan de un canon de belleza establecido. Esa sería una buenísima manera, dejando que los años de cada cual no influyan a la hora de elegir a las periodistas que se encargan de la información deportiva. Porque últimamente parece que ninguna profesional de más de 40 es apta para ocuparse de esta tarea. Ahí están María Escario u Olga Viza, por citar dos casos flagrantes, relegadas de la primera línea informativa. ¿La razón? Desde luego, por falta de experiencia o de bagaje no puede ser.

Hay hombres de todas las edades informando sobre deportes y dando cobertura a los campeonatos de fútbol, pero no ocurre lo mismo con el género femenino. Una mayor diversidad también ayuda a desterrar la idea de cosificación constante a la que se somete a muchas profesionales.