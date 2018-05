«Va a ser una serie dura y cruel» El elenco de la serie está encabezado por Michelle Jenner, Aitor Luna y Josep María Pou, entre otros. :: Atresmedia Antena 3 presentó ayer 'La Catedral del Mar', la adaptación de la novela de Ildefonso Falcones. «Era una época terrible, a la mujer se la trataba como al ganado», explica Michelle Jenner MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Miércoles, 9 mayo 2018, 00:26

Hace un año, Antena 3 ponía la primera piedra de su nuevo templo en el 'prime time': 'La Catedral del Mar'. La adaptación del best-seller homónimo de Ildefonso Falcones, que ha superado los seis millones de copias vendidas en más de cuarenta países, comenzó su rodaje con un presupuesto elevado y unas pretensiones dignas de 'Juego de Tronos', «pero sin querer ser grandilocuente; la intensidad irá aumentando conforme la catedral vaya creciendo», señala su director, Jordi Frades. La cadena de Atresmedia, que presentó la serie ayer en Madrid, está a punto de coronar la cúpula con su estreno en pantalla, aunque no dan más pistas que un vago «a finales de mayo» ('Fariña' deja un hueco libre a partir de la semana que viene con su final, esta noche, 22.30 horas). Lo seguro es que será la décima serie que llegue a su parrilla en lo que va del curso televisivo (desde septiembre de 2017), una cifra superior a la de sus principales rivales.

Para defender las murallas de este proyecto han reunido a un elenco multitudinario -más de 150 actores- y plagado de rostros conocidos por el gran público. Aitor Luna encabeza el reparto como Arnau Estanyol, el hijo de un campesino que se refugia junto a su padre en la emergente Barcelona del siglo XIV para huir de la miseria. Le secundan Michelle Jenner, que cambia la corona real de 'Isabel', la serie con la que triunfó en TVE, por los harapos de Mar, una joven huérfana; Andrea Duro, que da vida a Aledis, la hija de un curtidor que la vende un matrimonio por dinero; o Josep María Pou, entre otros, que interpreta a Sahat, un esclavo que lleva el negocio de cambio de moneda de su amo y anhela ser libre.

«Era una época terrible. A la gente de clase baja, y sobre todo a las mujeres, se las trataba como al ganado. Pero precisamente va a ser una serie sucia, nada de que todo esté limpito en la Edad Media, eso me parece perfecto y fue algo que debatimos al principio», explica Michelle Jenner a este periódico. Ella también puede opinar como lectora de la novela: «La leí hace años y la serie es muy fiel al libro. Recuerdo lo que me hizo sentir mi personaje cuando ni siquiera sabía que lo iba a interpretar. Creo que va a gustar tanto a los lectores de la obra como a espectadores que no la han leído».

Para recrear el barrio barcelonés de la Ribera, habitado en aquella época por humildes bastaixos (estibadores) y pescadores, el equipo ha rodado en Sos del Rey Católico, el centro histórico de Cáceres, el Parador Nacional de Cardona y, por supuesto, en la Basílica de Santa María del Mar, que a día de hoy sigue dando testimonio de una construcción sufragada y levantada con el sudor de los feligreses del puerto, en contraposición a la Catedral de Barcelona, erigida por la nobleza. «Es una serie dura, cruel, que cuenta una historia en una época en que la justicia no era la mejor para el pueblo y el trato a la mujer no era el que se merecía. A lo mejor está muy alejado del presente, o a lo mejor no tanto», apunta Frades.

Este drama medieval podría seguir los pasos de 'La Casa de Papel', que ahora triunfa en países como Brasil o Francia, ya que también se estrenará en Netflix gracias a un acuerdo con Antena 3.