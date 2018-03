Semana Santa de rally Álvaro y Mireya posan con el R4 con el competirán en el rally 'Clásicos del Atlas'. :: D.M.A. Dos logroñeses participan en el 'Clásicos del Atlas' con su propia furgoneta de reparto DIEGO MARÍN A. Sábado, 24 marzo 2018, 00:31

Lo había intentado otras veces, pero nunca lo había logrado. Hasta que dio con el vehículo idóneo, el que utilizaba para trabajar como repartidor, un viejo Renault 4 F6 de 32 años pero robusto como un roble, que «nunca ha pisado el taller», quizá porque, a petición de su dueño original, conserva una estampita de San Pancracio en el techo del asiento del piloto.

Álvaro Sáenz Martínez, logroñés de 27 años, competirá en el 9º Rally 'Clásicos del Atlas' que se celebra durante la Semana Santa en Marruecos. Es una aventura mitad competición, porque al fin y al cabo es una carrera, mitad proyecto humanitario, puesto que los participantes deben portar material escolar y deportivo para donar en las localidades por las que pasen. Cada etapa finaliza en una aldea de la zona sur de Marruecos y allí cada equipo debe repartir sus donaciones. «El objetivo es darles medios», explica Álvaro.

En total, siete etapas y 3.000 kilómetros sólo de competición, puesto que hay que sumar los desplazamientos. Otro motivo para embarcarse en esta aventura es, reconoce Álvaro, porque «tengo muchísima afición por los coches clásicos y he intentado participar en este rally otras veces, pero unas veces porque me he quedado sin copiloto y otras porque se me averió el coche, no he podido hacerlo» y añade que, tras la dificultad superada, «el rally se ha convertido ya en un reto personal». Tan personal que, al final, competirá con el vehículo de trabajo. «No se me había pasado por la cabeza utilizarlo, pero lo tenemos desde hace ocho años y caí en la cuenta: es muy duro y si no me ha dado problemas utilizándolo a diario, igual es que tenemos que llevarlo», explica. Eso sí, lo ha tuneado un poco: ha levantado las suspensiones, cambiado los neumáticos, colocado guardapolvos, un 'cubrecárter', faros antipolvo y de largo alcance.

«Nos hace especial ilusión porque este coche es el de casa y sólo ha habido que retocarlo un poquito», afirma Álvaro. Por dentro el vehículo está diáfano, sólo una tablet ayudará en su tarea a la copiloto, la también logroñesa Mireya Ortiz Solar, de 24 años. «Me fue engatusando poco a poco pero también tengo mucha ilusión, es un sueño que teníamos y qué mejor que cumplirlo juntos», confiesa ella. El objetivo, por tanto, no es ganar sino completar el rally. «Lo que deseo es que nos aguante el coche, aunque quedemos últimos, para poder disputar todas las etapas sin percances», afirma Mireya. Eso sí, para poder participar y reunir el precio de la inscripción, además de un 'crowfounding', han contado con la colaboración de diversas empresas y comercios riojanos.