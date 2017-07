RESPECTO A LOS EMMY

Apropósito de las nominaciones de los Emmy, uno piensa que los académicos que se encargan de votar en estos premios lo hacen de manera automática y casi sin ver todas las propuestas que salen a concurso cada temporada. Si no no se entienden algunas de las inclusiones de este año. Y sobre todo unas cuantas ausencias que, aunque previsibles, duelen y llaman la atención. Me estoy refiriendo en este apartado a 'The Leftovers', la propuesta de HBO que ha sido ninguneada por estos galardones desde que se estrenó y que se ha despedido de la audiencia igualmente olvidada.

La apuesta de Lindelof y Perrotta no era sencilla y es comprensible que no convenciese en su conjunto a buena parte de los espectadores y a algunos de los profesionales que se encargan de decidir qué series merecen ser distinguidas. Lo que no se puede negar es que ha sido una producción completamente diferente a lo que se ha emitido en los últimos años, bastante arriesgada y curiosa. Solo por eso merecía atención. Y en el caso de la última temporada, es innegable que ha contado con unas actuaciones prodigiosas, sobre todo de la mano de Justin Theroux y Carrie Coon, que no merecían irse con las manos vacías. Curiosamente, esta última sí ha logrado una nominación gracias a 'Fargo', donde es verdad que hace un buen trabajo, pero con un papel mucho más plano que el de Nora en 'The Leftovers'.

De hecho, todo es mucho más plano y previsible en la tercera temporada de 'Fargo', pero aún así está presente en unas cuantas categorías de los próximos Emmy. Ya lo dije antes, parece como si se actuase de manera automática. Solo así se explicaría que 'House of cards' continúe entre las favoritas. La serie sigue entreteniendo, pero ya hace tiempo que perdió el norte y solo hay que verlo atendiendo a lo desdibujados que han quedado sus protagonistas, que parecen una parodia de ellos mismos. Pero los premios de la tele americana han vuelto a destacar las interpretaciones de Spacey y Wright. Y la de Viola Davis, por cierto. Sí, otra vez por 'Cómo defender a un asesino', que es una serie intrascendente. Pero ahí está, vete tú a saber por qué.