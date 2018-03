TVE renueva 'OT' y 'Centro Médico' Roberto Leal, en la gala final de 'Operación Triunfo', que dio como vencedora a Amaia. :: tve La cadena pública no da descanso a la Academia y confirma también que 'Mira quién baila' regresará a su parrilla.Además, mantiene a Javier Cárdenas al frente de 'Hora Punta' MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Jueves, 1 marzo 2018, 00:35

La Academia de 'Operación Triunfo' tendrá una nueva promoción de cantantes el próximo otoño. El consejo de administración de TVE, consciente del éxito de audiencia que ha supuesto el 'talent show' en su regreso seis años después a la cadena pública (con una media de 2.432.000 espectadores y el 19% de 'share' por gala), dio luz verde ayer a la producción de una nueva temporada del formato. Una noticia que tiene luces y sombras. Por un lado se aprovecha el tirón del concurso, pero el desgaste será mayor si no se consigue mantener el factor sorpresa que borre el recuerdo de Amaia, Alfred, Miriam y compañía.

El que tiene el puesto asegurado es Roberto Leal. El presentador sevillano ha sido uno de los grandes descubrimientos de la pasada edición y tenía casi garantizado el hecho de volver a conducir las galas de 'OT'. Sin embargo, aún no se conoce si las seguirá compatibilizando con su papel al frente de 'España Directo', por la carga de trabajo que eso supone. Durante los 105 días que duró el 'talent', solo tuvo descanso los sábados.

TVE ha entrado en una dinámica positiva en los últimos meses y ha logrado mantenerse por encima del 10% de la cuota de pantalla (en febrero promedió un 11,1%). Un dato que le hace atreverse a recuperar 'Mira quién baila', donde distintos famosos compiten por interpretar la mejor coreografía. Aunque lo que se firmó ayer no es exactamente el mismo formato que la pública emitiera hasta 2014, se trata de la adaptación de 'Dancing with the stars' ('Bailando con las estrellas'), de la británica BBC, cuya mecánica es prácticamente calcada.

'MasterChef Celebrity' firma por una tercera temporada

Pese a lo publicado por algunos medios la semana pasada, los directivos de TVE han renovado la confianza en 'Centro médico', la serie de servicio público que produce Zebra y cuyos actores también dan consejos sobre salud. Se han firmado nuevos capítulos y, por ahora, mantiene su hueco en las tardes de la cadena (de lunes a viernes, a partir de las 18.15 horas).

Un idilio blindado

Otra cosa que no cambia es el idilio de la cadena pública con Javier Cárdenas. TVE vuelve a hacer oídos sordos a las críticas recibidas por parte de diversos colectivos científicos que alertaban sobre los mensajes que se transmitían en 'Hora Punta'. Además, su continuidad seguirá provocando que su franja de máxima audiencia se alargue hasta más allá de la medianoche, ya que se inserta entre el 'Telediario 2' de Ana Blanco y el programa de 'prime time' como tal. No será el único espacio de Cárdenas; 'Pura Magia', el 'talent' de magos, tendrá segunda temporada.

De ese modo, seguirá compartiendo parrilla con 'MasterChef Celebrity', que ha firmado por una tercera temporada y volverá a meter rostros conocidos en las cocinas de la popular franquicia televisiva. Lo mismo sucede con la versión infantil, que cumplirá su sexta edición presumiblemente a finales de 2018. Ambas ediciones seguirán presentadas por Eva González junto al jurado compuesto por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, que ya suman 15 'MasterChefs' en total. Todo un récord que demuestra que la moda de la gastronomía televisiva no ha pasado aún.