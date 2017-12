EL REBUZNO DEL PUEBLO

Pedro Piqueras sacó una pieza en el informativo del lunes sobre 'Las Meninas. Trap Remix'. Ya saben, lo de Velaske. Y si no lo saben, es un vídeo de mucho éxito y mucha circulación lanzado por Playground y creado por Christian Flores. Más o menos, la historia del cuadro y, sobre todo, de la reivindicada infanta Margarita. Hija de Felipe IV y de Mariana de Austria, se casó con el emperador Leopoldo I y fue la persona de la realeza española más pintada por Velázquez. Tenía cinco años cuando fue la protagonista de 'Las Meninas'. Christian Flores ha contado que una vez escuchó a unas abuelas decir a una niña de cinco años: «Si no estás guapa, nadie te va a querer». Y a la hora de hacer el vídeo tiró por los cánones de belleza machista, las esclavitudes de las mujeres y esa pobre infanta muerta a los 21 tras su cuarto parto como ejemplo de todo. Velaske, ¿yo soy wapa?

Algunos han dicho que si la historia se enseñase así en el colegio, otro gallo cantaría. Así estamos. Y a Enjuto Mojamuto que lo hagan catedrático. Es verdad que la gente no sabe nada. Pero ni de historia ni de dibujos animados. He visto doblado el último capítulo de 'This is Us'. Están hablando de Los Picapiedra (no de los Flinstones) y se refieren a Pedro como Fred. ¿Pero qué edad tienen los que traducen? ¿De qué país vienen?

Lo de «Velaske, ¿yo soy wapa?» es lo que más ha calado del vídeo de 'Las Meninas' como 'catchphrase', como latiguillo. La pobre Nerea de 'Operación Triunfo' tuvo que escuchar un rebuzno o relincho del público mientras Mónica Naranjo valoraba su actuación. La cantante paró de hablar: «No sé quién ha hecho eso, pero me parece un verdadero imbécil». No hacía falta, pero Nerea había contado al canario Agoney el sufrimiento que soporta por culpa de sus dientes. Que iba a ponerse brackets, pero justo entonces le dijeron que entraba en 'OT'. «Estaría bien ahora. No perfecta, pero sí mejor». También contó que no puede morder con los dientes delanteros. «Tú comes los bocadillos de forma normal. Yo tengo que morder de lado». Y un verdadero imbécil va y relincha. Le vas a explicar a este ser 'Las Meninas'.