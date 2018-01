«Rajoy gana en las distancias cortas» El humorista Raúl Pérez se mete en la piel del mandatario español para la adaptación del espacio americano 'El show del presidente', disponible en Comedy Central. «Creo que en la Moncloa gustará» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Viernes, 26 enero 2018, 23:43

La última vez que Mariano Rajoy pisó el plató de un programa de entretenimiento fue en junio de 2016, cuando visitó a Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Antena 3). En aquel año plagado de elecciones generales se puso de moda que los políticos mostrasen su lado más humano en televisión e incluso les vimos cantar y bailar. Sin embargo, formado el nuevo Gobierno, todos volvieron a esconderse. Ahora el canal de pago Comedy Central ha imaginado cómo sería meter las cámaras durante 24 horas en la Moncloa en 'El show de nuestro presiente' (mañana, a partir de las 23.50 h., aunque ya está disponible bajo demanda). Un programa de humor en el que el imitador Raúl Pérez, un conocido de 'Homo Zapping' y 'Late Motiv', se meterá en la piel del mandatario español, que quiere modernizarse para llegar a los más jóvenes.

El formato está basado en 'El show del presidente', que emitió la cadena en Estados Unidos y provocó la ira de Donald Trump, que llegó a arremeter en Twitter contra el actor que le caricaturizaba, Anthony Atamanuik. «El 'show' americano es mucho más irreverente, en nuestro caso es más casero. En ningún momento podrán ofenderse en la Moncloa. Cuando hablamos de comedia la palabra ofensa no me entra en la cabeza, el sexto sentido es el del humor en mi opinión. Creo que a Rajoy le gustará si lo ve», explica Pérez, que reconoce que este papel «es una gran responsabilidad».

- ¿Cómo se imagina a Rajoy en las distancias cortas?

- Me ha encantado conocerle ahí, por eso creo que es bueno imaginarse cómo es cada persona desde que se levanta hasta que se acuesta. El presidente tiene mucho realismo en este 'show' porque es mucho más cercano, más afable, con mucha retranca. Creo que gana en las distancias cortas.

En este caso, Rajoy intentará llegar a sus conciudadanos sin pasar por el filtro de los medios de comunicación tradicionales. En su agenda del día mostrará situaciones cotidianas, con cameo incluido de la vicepresidenta Soraya. Se dejará asesorar por destacados personajes del periodismo y la cultura e incluso prueba las aplicaciones más punteras, siempre en clave de humor. También se dejarán ver por la Moncloa el político de Esquerra Republicana Gabriel Rufián, que le enseñará los secretos de Twitter. Y mantendrá una pelea de gallos con el rapero Arkano.

El reto de Gabilondo

«Rajoy te lo ofrece todo para imitarle, con todos los gestos y las frases que te da... Pese a lo difícil que es de replicar, porque hay que estar en la mente del presidente para poder entenderla. Es como entrar en una tienda y tener crédito ilimitado para comprarlo todo. El trabajo del imitador es emplearlo y acompañarlos de cosas nuevas. De todas formas, es la primera vez que entran las cámaras 24 horas en su casa, esa es la dificultad», confiesa Pérez.

- Dicen que Albert Rivera es el más difícil de imitar.

- Después de imitar a Iñaki Gabilondo, que se me llevaba resistiendo años, creo que ya no hay nada imposible. Pero es cierto que todavía no he visto una imitación perfecta de Albert Rivera, tiene una voz muy difícil de sacar. No hay reto imposible, lo que hay son limitaciones de voz o de caracterización. Pero ya me has picado, ¡es mi próximo reto!