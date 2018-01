Queridos guionistas españoles, yo sé que lo suyo no es por falta de ideas. Me consta que de eso van sobrados pero que lo difícil es luego, que en los despachos de las televisiones, se atrevan a sacar adelante esos proyectos. Que piden historias nuevas pero al final se inclinan por lo seguro, y si se cuenta con algún rostro conocido, mejor que mejor. Que es verdad que el público seriéfilo está preparado para retos inéditos y blablabla, pero, pese a todo esto, cuesta sacar adelante según qué proyectos. Y cuánto más espinoso es el tema, más difícil. Y si está muy vinculado a la actualidad, peor. Y si tiene alguna arista política, ni te cuento. Yo ya sé que lo suyo no es por falta de ideas, me consta, pero déjenme que les pase algunas, que estoy convencido de que les resultarán inspiradoras. Y permítanme que me apiade de ustedes, porque esta realidad que vivimos se lo pone francamente muy difícil a la ficción. Cada vez es más imposible superarla. Y así no hay quien sorprenda al espectador.

Ayer mismo pensaba eso mientras leía la noticia de que el AVE recién inaugurado a Castellón se había estrenado con media hora de retraso. Tú eso lo ves en una serie, como si fuese un 'sketch', y no te lo crees. Piensas 'qué exagerados'. ¡Cómo va a ser que en el primer viaje, en el que van a bordo el presidente del Ejecutivo central, el de la Generalitat valenciana y toda la comitiva gubernativa vaya a sufrir un retraso por culpa de un cambio de agujas! Pues así ha sido. Ni rastro de José Mota. Los que iban en el Cercanías que les pasó por delante deben de estar todavía riéndose...

Queridos guionistas, peleen por trasladar a la pantalla estas historias. Hay un montón a las que buscar rendimiento. Qué me dicen de esa de un representante político empeñado en ser presidente de una comunidad autónoma por 'skype'. Eso lo cuentan en 'Black Mirror' y hay aplausos generalizados. O las revelaciones del 'caso Gürtel', con Costa detrás de la X y no se sabe si Camps detrás de la Y. Ríete de 'House of Cards'. Nuestras teles y plataformas están esperando que alguien cuente estas tramas.