Ylenia Padilla no sabe quién era Shelia Michaels, activista que patentó la fórmula Ms. para que las anglosajonas no tuvieran que aclarar su estado civil con el Miss o el Mrs. Tampoco sabe quién es Gloria Steinem, que se llevó la gloria de la expresión por llamar así su revista (también de la frase «Una mujer necesita un hombre igual que una mujer necesita una bicicleta», que es de la australiana Irina Dunn). A Ylenia fue 'Gandía Shore' lo que la hizo feminista.

Ahora dice mucho «empoderar», palabro que ha añadido a «vale» y a «máximo». Tiene un corralito en Mtmad, canal de vídeos de MiTele (Mediaset), que se llama 'FemYlenia'. Feminismo para 'millennials'. Amárrame los pavos. En el último, enumera las cinco razones por las que se hizo feminista. La primera es 'Xena, la princesa guerrera'; la segunda, su padre, por ser muy estricto y sobreprotegerla; la tercera es Benidorm, su ciudad (por los «chulitos de piscina»); la cuarta se parece demasiado a la tercera: «Todos los gilipollas que me he encontrado en mi vida»; y la quinta es 'Gandía Shore'. Quiso demostrar que las mujeres podían hacer lo mismo que los hombres. No construir naves espaciales, sino divertirse, emborracharse, tener rollos de una noche... Pero vio que la edición final mostró a las mujeres insultando a los hombres y, sin embargo, todos los insultos de los hombres a las mujeres no salieron. Se sintió avasallada y humillada, así que se rebeló. Nos aclara, sobre el feminismo en general, que ya está casi, que sólo quedan detallitos. Me quedo mucho más tranquila.

En los Emmy han caído nominaciones a 'El cuento de la criada', 'Big Little Lies' y 'Feud', tres de esas ficciones presunto ejemplo de feminismo con las que llevan meses dándonos la tabarra. Me encanta 'Feud' y beso por donde pasa Reese Witherspoon, pero el feminismo como producto comercial que tratan de colarnos es muy cansino. Casi prefiero a Ylenia. «Es la primera F que me sale bien», dijo Alba Carrillo cuando Jorge Javier le anunció que era finalista de 'Supervivientes'. A Ylenia también le sale bien la F. O será que para medio pelo, ninguno.