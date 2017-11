El protagonista de 'Transparent' abandona la serie tras acusaciones de acoso sexual Tambor sostiene su Globo de Oro a mejor actor. / FREDERIC J BROWN (Afp) Al menos dos mujeres han señalado al actor Jeffrey Tambor EFE Los Ángeles (Estados Unidos) Lunes, 20 noviembre 2017, 08:13

El actor Jeffrey Tambor, acusado de al menos dos supuestos casos de acoso sexual, renunció hoy a seguir participando en '"Transparent', la serie de Amazon de la que es protagonista, informó el blog especializado Deadline. Las acusaciones, provenientes de miembros de la propia serie, fueron rechazadas enérgicamente por el intérprete, pero finalmente el ganador del Emmy y del Globo de Oro decidió no seguir involucrado en el formato.

"Encarnar a Maura Pfefferman en 'Transparent' ha sido uno de los mayores privilegios y de las mejores experiencias creativas de mi vida", dijo el actor en un comunicado remitido a la publicación. "Lo que quedado claro en las últimas semanas es que este no es el trabajo para el que firmé hace cuatro años", indicó sobre la serie creada por Jill Soloway.

"Ya he dejado claro mi profundo arrepentimiento si alguna de mis acciones fueron malinterpretadas por alguien como agresivas, pero pensar que yo acosé deliberadamente a quien sea es simple y llanamente falso", declaró el actor. "Dada la atmósfera politizada que parece haber afectado a nuestro set", agregó, "no puedo regresar a 'Transparent'".

Las recientes acusaciones contra el actor se produjeron por parte de su exasistente personal, la actriz transexual Van Barnes, y la actriz Trace Lysette, algo que obligó a Amazon a estudiar la posibilidad de prescindir de Tambor para la quinta temporada de la serie, según Deadline.

Los guionistas de la serie ya habían comenzado a planificar la nueva temporada sin la presencia de Tambor, confirmó la revista Variety.

La decisión de Tambor llega pocas semanas después de que quien fuera presidente de Amazon Studios, Roy Price, renunciara a su cargo como consecuencia de que la productora Isa Dick Hackett ('The Man in the High Castle') le acusara de acoso sexual.

Tras el escándalo en torno al poderoso productor Harvey Weinstein, acusado por decenas de mujeres en diferentes casos de agresión sexual, Hollywood vive inmerso en una enorme polémica ante el goteo constante de nuevas acusaciones de abuso y acoso sexual que salpican a actores como Kevin Spacey y Dustin Hoffman y a cineastas como Brett Ratner y James Toback.