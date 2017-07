PONERSE AL DÍA

Para los seriéfilos, está siendo un verano extraño. Lo normal es que a estas alturas del año estemos pendientes de algún título estival que haya destacado casi por sorpresa o saldando cuentas pendientes con diferentes producciones que habíamos dejado aparcadas por pereza o por falta de tiempo. Pero, para alterar nuestras costumbres, a HBO no se le ha ocurrido nada mejor que estrenar en estas fechas lo nuevo de 'Juego de Tronos'. Y andamos todos entre excitados y desconcertados, que por otra parte es una mezcla de estados estupenda.

Y además como los de Poniente esta temporada solo vienen con siete capítulos, han pillado velocidad. En el segundo episodio estrenado hemos sido testigos ya de una de esas batallas con la que esta producción nos deleita de cuando en cuando. Y bueno, no pasará a la historia como una de las más espectaculares (en comparación con la de los bastardos o la de Casa Austera), pero ha servido para que entremos de lleno en el universo de la serie. Y para que la Khaleesi no se crea que todo va a ser tan sencillo en su conquista. Por otra parte, la última entrega nos ha dejado con la miel en los labios sobre dos encuentros bastante esperados, que están al caer.

Con este panorama, a ver quién puede concentrarse en alguna otra historia. Como mucho, en lo nuevo de 'Twin Peaks', que es lo más diferente que ahora mismo se puede encontrar. Y que en su resurrección continúa tejiendo una trama que uno nunca sabe por dónde va a discurrir. Más allá de estos dos tótems, el verano sigue siendo un momento idóneo para recuperar aquellas ficciones con las que no dimos abasto durante el curso. Una de las que más recomiendo en 'Better Call Saul', que lleva ya tres temporadas y está recorriendo un camino exquisito más allá de su predecesora, 'Breaking Bad'. O 'American Crime', que se ha despedido este año y esa es una excusa buena para revisar todo lo que ha dado de sí. Y en el apartado de comedias merece la pena destacar 'Master of none', que ha firmado una soberbia segunda tanda de capítulos. Ahora es momento de ponerse al día.