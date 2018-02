La paternidad, según Berto Berto y su pareja en la serie, Sandra, una anestesista a la que encarna la actriz Eva Ugarte. :: movistar El humorista catalán estrena mañana su primera serie, 'Mira lo que has hecho' (Movistar+), una comedia sobre padres primerizos «que no es ñoña» y toma prestadas anécdotas «propias y ajenas» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Jueves, 22 febrero 2018, 00:50

La mayoría de comedias románticas suelen terminar en boda. Los protagonistas comen perdices, aparece el cartel de 'Fin' y ya no sabemos nada más de ellos ni de lo que viene después: niños, grupos de WhatsApp con otros padres, inscripción en la guardería, pediatras, noches sin dormir, discusiones... Por eso el actor y humorista Berto Romero (Cardona, 43 años)

a raíz de su paternidad, empezó a barruntar hace un par de años una serie que abordara todas las dificultades que atraviesan las parejas de su generación cuando llega la cigüeña. El resultado es 'Mira lo que has hecho', una ficción de 25 minutos por capítulo cuya primera temporada estará disponible al completo bajo demanda para los usuarios de Movistar +. En ella Berto interpreta una versión de sí mismo, un cómico y presentador de éxito (también se llama Berto) que comparte su vida con Sandra, una anestesista a la que da vida la actriz Eva Ugarte, y Lucas, su primer hijo. Ellos dejan claro desde el principio que las andanzas de esta familia no tienen ánimo de dar lecciones. «Si alguien basa su decisión de tener hijos en una serie, mejor que no los tenga», explica de forma tajante a este periódico.

- Hasta ahora la paternidad era una cosa 'bonita' en las series.

- Quería hacer una comedia romántica que no fuera ñoña y que fuera más allá, allí donde todas las comedias románticas tiran la toalla. El discurso idílico y edulcorado de generaciones anteriores sobre la paternidad ya no nos vale. No hemos querido decir que todo sea terrible, pero sí enseñarlo todo de cara.

Para redactar el guion, Berto ha tomado «prestadas» anécdotas propias y ajenas. Siempre con la intención de que la serie no solo estuviera dirigida a padres, que funcionara como retrato de la sociedad actual y de los problemas que las personas normales tratan de resolver en su día a día. Aunque la serie mantiene el tono de humor, hay pasajes dramáticos como la presión del éxito, el cambio que supone en la vida tener un hijo, sobre todo para las madres, o las crisis familiares, pero también trata fenómenos más actuales como la eclosión de los 'youtubers' o la sobreinformación a la que estamos sometidos.

No solo pañales

«Nos interesaba explicar qué supone ser padre, dónde te coloca en relación con tus propios padres, con tus amigos y con el mundo en general. Uno de los miedos que teníamos es que la serie fuera algo que solo entienden los que son padres... Pero a mí me flipan 'Los Soprano' y no tengo contactos en la mafia de Nueva Jersey. Puedes entrar en un mundo que te es ajeno y que te resulte interesante porque de lo que te habla es de sentimientos y vivencias universales. Esto no es solo pañales y caca, hay mogollón de cosas que son muy interesantes», señala Berto.

Otra de las novedades es su duración, más parecida a la de las 'sitcoms' americanas que a las que nos tienen acostumbradas las cadenas patrias, de más de 70 minutos. «Este minutaje que se tira en España creo que lo están estudiando alrededor del mundo, porque no es lo habitual. Aquí se ha hecho lo contrario, escribimos guiones de 35 páginas por capítulo y luego le metimos un tajo a todo lo que creíamos que era paja».

El humorista catalán también confiesa que el proceso de creación de 'Mira lo que has hecho' le ha dejado «los plomos fundidos», aunque asegura que tiene cuerda para «hacer otras dos temporadas». Su compañera Eva Ugarte define el trabajo junto a Berto como «una mezcla entre campamento de verano y parque de atracciones». Tocará ir a por la parejita.