Pasión por La Rioja Procesión del Domingo de Ramos en Logroño Logroño, Arnedo, Calahorra, Cornago, Villoslada, Haro o San Vicente protagonizan el documental de Semana Santa que esta noche emite TVR LA RIOJA Jueves, 5 abril 2018, 00:32

La cadena autonómica TVR emite esta noche (23 horas) un programa-documental que repasa los momentos álgidos de la Semana Santa riojana, desde las procesiones por las calles de Logroño a las manifestaciones religiosas en los más diversos puntos de La Rioja.

Durante hora y media, el programa se detiene en cada escena con mimo y cuidado para reflejar el sentimiento, recogimiento y la emoción de cofrades, penitentes, fieles y ciudadanos que han vivido con pasión estos días. Con la narración del delegado diocesano de Cofradías, Fermín Labarga, el espacio aborda un recorrido cronológico por cada uno de los 'hitos' de esta fiesta religiosa en la comunidad, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección.

Las iglesias y templos que se dibujan majestuosas en la noche riojana, las tallas y esculturas mecidas con cariño por los cofrades y, sobre todo, el recogimiento de miles de personas que arropan a las procesiones son el hilo conductor del documental que emite esta noche la cadena (con redifusión el sábado 7 de abril a las 23 horas).

El programa arranca el Domingo de Ramos y concluye el de Resurrección

El programa arranca el Domingo de Ramos, esa jornada marcada por rostros infantiles, los de los chavales que ilusionados y emocionados reviven las estampas que protagonizaron sus mayores. Protagonismo que en Calahorra comparten con el obispo de la diócesis, que un año más presidió la procesión del paso de la Entrada de Jesús en Jerusalén.

El lunes la atención se centra en el paso de Jesús Cautivo, de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén, que desde el año 2015 porta el Cristo, de Navarro Arteaga, sobre andas a costal, es decir, con los cofrades ubicados bajo el paso, una estampa que nos recuerda a la Semana Santa sevillana. Ya el martes, carga de manera especial su paso la Cofradía de la Flagelación de Jesús, a molía: los portadores se colocan una manta en el cuello y alivian el peso.

El himno nacional y una saeta con acento andaluz marcaron el inicio de esta procesión, promovida por la Cofradía de la Iglesia de Santa Teresita. Ese mismo día, la procesión del Santo Rosario en sus Misterios Dolorosos ofrece bellos planos del Casco Antiguo logroñés, un entorno que engalana las imágenes de ese paso portado por mujeres de la Cofradía de la Santa Cruz, nacida en el seno del Colegio de los Hermanos Maristas.

Ya el miércoles llega a la capital riojana uno de los momentos álgidos. En la capilla de los Angeles, esa urna de carey, ébano y plata de la que se extrae el Cristo yacente para su limpieza y veneración. Antiguamente, esa imagen se encontraba en el centro de la nave de La Redonda. De allí se descendía hasta que quedó definitivamente albergado en el Santo Sepulcro.

El Encuentro fallido

No pudo celebrarse a causa de la intensa lluvia, no pudo encontrarse Jesús con su madre en la calle de la amargura, pero esa fallida cita entre Jesús Nazareno y la Virgen Dolorosa, el miércoles bien entrada la noche, también brinda emocionantes imágenes. Porque los cofrades lo vivieron intensamente. Con emoción, con pasión, tristeza y amargura. No sacaron los pasos a las calles de su ciudad. Lo impidió la certera predicción meteorológica. Pero sonaron las trompetas. Atronaron los tambores. Y se bailaron los pasos.

El documental salta al Jueves Santo con la Procesión de las Siete Palabras, conducida por una Cofradía, la de los Escolapios, con gran personalidad.

La cadena autonómica transita a lo largo del programa por algunas de las tradiciones y celebraciones ancestrales que perduran en La Rioja. Entre ellas, el descendimiento de Cristo en la monumental parroquia de Santo Tomás, en Haro.

Igual que lo hace la secular penitencia de los Picaos de San Vicente de la Sonsierra. Desde los momentos más íntimos previos a la flagelación hasta los más populares, con el respeto silencio del público, quedan reflejados en el trabajo de la televisión.

No falta tampoco en múltiples localidades la representación del Calvario, que en Arnedo cobra una dimensión especial. Impresiona la subida al monte del Cristo y su Cirineo, esa persona que le ayuda a cargar la cruz. Ambos escogidos mediante un sorteo que honra a los elegidos.

Tras regresar a Logroño para resumir la procesión del Santo Entierro, el programa se desplaza a Cornago, para vivir otra tradición cargada de rico simbolismo en la que participa todo el pueblo. Los monaguillos llaman a los fieles con carracas y matracas y los pendones representan a los distintoslugares del mundo. La escenografía lo es todo en esta ancestral representación.

La Sarga de Villoslada es la penúltima parada del programa, esa gran tela que se conservó perdida en la iglesia hasta hace 20 años y que nos muestra cómo antiguamente las iglesias se vestían o despojaban de aderezos en cada momento del año.

El documental finaliza con el momento espléndido para los cristianos: la Resurrección. Brilló el sol y los cofrades elevaron al resucitado en la puerta del campo santo entre ovaciones y vítores para continuar su marcha por las calles de la ciudad.