LA OPORTUNIDAD DE 'FARIÑA'

A Antena 3 hay que reconocerle el buen ojo de adelantar el estreno de una de sus series más esperadas, 'Fariña'. Se lo han puesto en bandeja, claro está. Una juez de Collado Villalba acordó hace unos días el secuestro cautelar del libro del periodista Nacho Carretero, en el que profundiza en la historia del narcotráfico gallego, y lo que ha conseguido es que la obra se vendiese más que nunca (en cientos de librerías se ha agotado y en Amazon lidera las listas de venta) y que se hablase de ella en todo tipo de medios . La magistrada adoptó la medida a petición del exalcalde de O Grove (Pontevedra) José Alfredo Bea Gondar, quien demandó en enero a Carretero y a la editorial Libros del KO por supuesta vulneración de su derecho al honor. Si su intención era invisibilizar lo que cuenta la novela le ha salido rana la cosa. Ha tenido más altavoces que nunca. Y por si el libro fuese poco la historia ganará la semana que viene nuevas dimensiones, puesto que Antena 3 ha decidido aprovechar la promoción y estrenar el primer capítulo de la adaptación que ha rodado. La serie no está todavía preparada para emitirse completa pero la cadena no ha querido desaprovechar la oportunidad de exhibir lo que tiene, crear marca y de paso intentar robarle en el último minuto el mes a Telecinco, ya que ambos canales andan igualados. La productora no tenía todavía la ficción finiquitada como ellos quieren presentarla a los espectadores pero no han dudado en montar un capítulo aprovechando la percha de actualidad.

A Antena 3 se le ha aparecido esta oportunidad, no obstante, porque tuvo olfato, porque supo oler que detrás de aquel libro había una serie potente, que daría mucho que hablar. Y tanto que ha dado. Hace unas semanas se detuvo a Sito Miñanco y hace unos días ocurrió la retirada del libro. Ni en sus mejores sueños se imaginó la emisora esta publicidad. A veces el que arriesga gana. Y esta vez a Antena 3 le toca ganar. 'Fariña' se compone de diez episodios, que han sido rodados en Galicia, Segovia y Madrid y cuya intención es recorrer la historia del narcotráfico gallego en los años ochenta. El próximo miércoles nos sirven un aperitivo.