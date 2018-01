De Margaret Atwood me gustan hasta los andares (en su caso, los ensayos), pero hace mucho tiempo que me harté de 'El cuento de la criada' y de los exégetas de la serie. No tanto porque más que inquietante muchas veces me parezca ridícula (la 'ceremonia', sin ir más lejos), sino por esa manía de señalarla como emblema de la opresión sexual en este año de tanto mujerío serial. Sobre todo cuando la ficción más amiga de las mujeres lleva en nuestras televisiones muchos años sin que se la suela poner en las listas de las mejores del curso.

El 12 de enero, Calle 13 estrena la temporada número 19 de 'Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales'. ¿Quieren violaciones? Ahí están. Con toda clase de víctimas. Fundamentalmente mujeres, pero no solo. Y sin molones disfraces, sin distopías, en la casa de al lado (vale, si vives en Nueva York). En el mundo civilizado. Si una deja aparcado el esnobismo paleto de la novedad (en el caso de que la novela de Atwood fuera una novedad), 'Ley y Orden: UVE' está a la cabeza a la hora de dar visibilidad a la violencia sexual. Se iba a llamar 'Sex Crimes', pero a la NBC le pareció demasiado crudo, así que pidió a Dick Wolf que la incluyera en la franquicia 'Ley y Orden'.

El título será otro, pero la crudeza sigue (hasta las policías protagonistas han sufrido alguna agresión sexual). Y eso no impide que sea una magnífica serie. Si no, iba a estar ahí todavía. Un drama clásico. La serie mejor aprovechada (no pueden pasar más cosas en menos tiempo). A veces hay reflexiones extraordinarias (como en ese capítulo que recreaba la falsa o exagerada violación múltiple en un campus). Y una producción donde pueden salir Jeanne Moreau o Isabelle Huppert. Además, Mariska Hargitay, que está desde el principio como Olivia Benson, creó en 2004 la Joyful Heart Foundation para ayudar a supervivientes de agresiones sexuales, de violencia doméstica y de abusos infantiles.

Ha habido este año muchos personajes femeninos destacables. Los de 'Big Little Lies', la Bridgette de 'Smilf', Sam de 'Better Things'... Olivia Benson está ahí hace mucho tiempo.