Nuevo 'viernes negro' en la redacción de TVE Ana Blanco, el pasado viernes. PROTESTAS. Viernes, 25 mayo 2018, 00:39

La redacción de informativos de la cadena pública se prepara hoy para vivir otro 'viernes negro', el color que han elegido muchos de los trabajadores de TVE para mostrar, en su vestimenta, el desacuerdo con lo que consideran un «uso partidario de la televisión pública». El Partido Popular mantiene bloqueada en el Congreso la ley que ellos mismos aprobaron junto con la oposición, y que recoge la renovación del Consejo de Administración del Ente y de su presidente, José Antonio Sánchez. La semana que viene, los distintos partidos se volverán a reunir para intentar desatrancar su puesta en marcha.

Pero mientras eso no suceda, los trabajadores de la cadena tienen pensado seguir adelante en sus protestas. El viernes pasado, Ana Blanco, la histórica presentadora del 'Telediario' (28 años ocupando ese puesto), apareció en pantalla luciendo también el color negro. Un detalle que, según ha podido contrastar este periódico, «sorprendió» a todos y ha dado alas a muchos de los trabajadores con los que comparte redacción en Torrespaña, que hasta ahora no habían optado por alzar la voz por miedo a represalias. Blanco se ha caracterizado en toda su carrera por su discrección y por no sumarse a otras movilizaciones. Si esta noche repite indumentaria, su acto sería algo más que simbólico.