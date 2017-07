EL NORTE NO NOS OLVIDAEL NORTE NO NOS OLVIDA

El Norte no olvida y nosotros no olvidamos al Norte. Y los creadores de 'Juego de Tronos' lo saben. Por eso para abrir la séptima temporada nos sirvieron un plato que sabían que cualquiera que estuviese solidarizado con la causa de los Stark iba a agradecer. Nada más comenzar el capítulo nos encontramos con Walder Frey en el mismo salón en el que años atrás se celebró la Boda Roja y resultó imposible que no se nos erizase la piel a quienes tanto sufrimos con aquel triste acontecimiento. Pero esta vez el desenlace iba a ser diferente. Los que padecimos entonces merecíamos ese momento con el que la serie de HBO inició sus nuevas entregas. Daban ganas de levantarse y aplaudir. Yo lo hice, de hecho. No podía empezar mejor. Y a continuación, la impresionante cabecera, y con ella la banda sonora de Ramin Djawadi, que te mete de lleno en las historias de Poniente. Y como si el tiempo no hubiese pasado, nos encontramos otra vez en el universo fantástico de los Siete Reinos. Completamente entregados y dispuestos a dejarnos llevar.

Es increíble el modo en que esta producción atrapa y consigue mantener el interés. Siete años llevamos, por ejemplo, aguardando el reencuentro de las dos hermanas Stark. Posiblemente con otro título nos habríamos hastiado ya y no llevaríamos bien que Sansa y Arya todavía no se hubiesen visto las caras. Pero 'Juego de Tronos' es capaz de dosificar y administrar las tramas de un modo en que el interés no decae y la emoción no deja de aumentar. ¿Ocurrirá este año? ¿Seremos testigos al fin de esta unión? Todo parece apuntar a que sí. Pero en esta ficción nunca se sabe. Esa imprevisibilidad también ayuda a engancharnos.

Siete años llevábamos esperando también a que Daenerys Targaryen pisase Rocadragón. La habíamos visto avanzar, y retroceder, y volver a avanzar. Pero nunca surcaba los mares. Y ahora al fin... -sí, inevitable espoiler-... la madre de los Dragones ha tomado la que fue la fortaleza de su familia. Y de nuevo había que volverse a poner en pie y celebrar. Creo que vamos a aplaudir mucho esta temporada si sigue tan bien como ha empezado.