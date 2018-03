MÚSICA, MAESTRO

Hace unos días, Will Smith provocó el delirio en el plató de 'The Tonight Show' al empuñar el micrófono para entonar la sintonía de 'El príncipe de Bel Air'. Han transcurrido casi tres décadas del estreno de aquella descacharrante serie. En ellas el actor ha protagonizado un puñado de taquillazos, pese a que de un tiempo a esta parte haya encadenado un fiasco tras otro. Y, sin embargo, su figura sigue estando indiscutiblemente asociada a aquel descarado chico que dejó su Filadelfia natal para descubrir un mundo lleno de oportunidades en la lustrosa mansión de sus tíos en la soleada California. No se quedó ahí, sino que repasó otras aperturas míticas de producciones de los años ochenta y noventa cuyas letras aún hoy quienes crecimos viéndolas recordamos al dedillo, como las de 'Apartamento para tres', 'Padres forzosos' o 'Las chicas de oro'.

El espectáculo fue notable y cuenta con millones de reproducciones en YouTube. Lógico. Más allá de que, visto en retrospectiva, algunas de las estrofas que servían para dar paso al capítulo de turno resulten un tanto simplonas, eran de lo más pegadizas y se les cogía cariño. Tanto, que indignaba hasta el extremo cuando las cadenas privadas, en su afán por ganar tiempo para la publicidad, hurtaban la 'intro', cercenando así una parte vital de la serie. Aún hoy lo hacen, al igual que con los créditos finales, demostrando lo poco que les importa en realidad el producto.

Sea como fuere, aquellas aperturas han caído un tanto en desuso en esta edad de oro de las series. Cierto es que sigue habiendo 'openings' fantásticas como las de 'Juego de Tronos' o 'Mad Men', pero su genialidad radica más en su carácter conceptual y la majestuosidad de la música que en otra cosa. Se echan de menos aquellas letras cuidadas que memorizábamos con deleite y que tarareábamos cada vez que nos disponíamos a degustar otro episodio de 'Matrimonio con hijos', 'Cheers' o 'Campeones'. Al menos, nos queda la vertiginosa 'intro' de 'The Big Bang Theory' para consolarnos.