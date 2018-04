MUJERES ODIADAS

Ayer se acabó 'Cámbiame'. Aunque parezca mentira, el programa llevaba casi tres años en las sobremesas de Telecinco. No puedo decir que vengan tiempos mejores porque el lunes se estrena 'Pasapalabra en familia'. Christian Gálvez a la hora de comer. También se puede emplear esa hora en leer la biografía de Leonardo Da Vinci que ha escrito Walter Isaacson y que acaba de publicar Debate. Quizá echemos de menos la locura de Dakota ('Hermano mayor') cuando le cortaron el pelo. O a Antonio Tejado diciendo de todo a Pelayo («Te crees John Galliano») después de que lo disfrazaran de Cristobalito Gazmoño.

La estilista Paloma González es lo mejor que ha pasado en 'Cámbiame'. Gracias a ella se fue Natalia Ferviu. Fue en enero, cuando se hizo la mayor reforma del espacio. «Vamos que si fue un teatro. Es que no le cayó ni una lágrima. La que lloró de verdad fui yo», ha dicho en 'Lecturas'. Y también que el programa le parecía una mierda, que menudas mamarrachadas. Se lo soltó a la directora de 'Cámbiame' y la contrató. Paloma cree saber por qué la odian: «Tengo mucha personalidad y encima estoy buena, eso es lo que ha jodido». Más: «La tele se perdería mucho si prescindiera de una tía como yo».

Tiene la alta estima de Sofía Suescun en 'Supervivientes'. Sabe que no la quieren ni las pulgas pero como concursante es una joya. A esta hija de Maite Galdeano le están mandando exnovios para fastidiarla. Alejandro Albalá le contó cosas de fuera y ella lo cascó: Logan y Romina Malaspina comparten representante y el guapo tenía el plan de ir a por Sofía y luego a por Romina. Logan aseguró que no conocía a nadie, que Sofía no es tan famosa y que su amor era cierto. «Mentira podrida», alegó ella. Y no sólo aparecen exnovios, también apareció una caca fuera de tiesto (tienen letrinas). No se sabe de quién es pero las culpas fueron a Raquel Mosquera, que para eso es la más despreciada. Le reprochan que no coja cangrejos y lo hacen de noche cuando ella se toma su medicación y se queda como un tronco. Las apuestas para ganar andan entre Raquel y Sofía. Porque no está Paloma González.