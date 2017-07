Muere un especialista de 'The Walking Dead'

La cadena estadounidense AMC ha decidido suspender temporalmente el rodaje de la octava temporada de 'The Walking Dead' (que en España emite FOX) debido a la muerte de uno de sus especialistas, John Bernecker, de 33 años de edad, después de que este cayera desde una altura de seis metros impactando con la cabeza en una superficie de hormigón. El sindicato de actores ha comenzado una investigación para aclarar la responsabilidad de lo ocurrido. Bernecker era un experimentado especialista de Hollywood que había trabajado en películas como 'Los juegos del hambre', 'Logan' u 'Objetivo: La Casa Blanca'. En televisión pasó por 'Crónicas vampíricas', 'Scream Queens' o 'Into the Badlands'.