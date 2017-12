El 'prime time', más flojo que nunca, se ha animado un poco esta semana con dos estrenos... el mismo día, para fastidiar al espectador. El martes Telecinco lanzó 'El Accidente', la serie protagonizada por Inma Cuesta, y TVE hizo lo propio con 'Traición', la de Ana Belén. Les ha ido bastante bien a las dos, que sumaron más de cinco millones juntas -lo que antes hacía una serie sola-. Como las emiten a la vez había que elegir y elegimos 'El Accidente', que fue la opción mayoritaria (3,2 millones de espectadores). Luego oímos que 'Traición' está bastante bien, que Ana Belén está soberbia y que recuerda un poco a 'Falcon Crest'. Habría que ver ahora 'Falcon Crest' pero en su época fue un fenómeno.

De 'El Accidente' la opinión general es que la gente no se ha enterado de nada. Que, visto el primer capítulo, parece la pretensión de los guionistas. La historia plantea una desaparición, la del personaje interpretado por Quim Gutiérrez. No podemos valorar su actuación porque como le quitan de la circulación en un cuarto de hora no tenemos base para decir si está bien o no. La que está fenomenal es Inma Cuesta, que interpreta a la esposa.

El primer capítulo despistó un poco por no decir bastante y habrá que ver el segundo y los siguientes para ver cómo resuelven el accidente de avión, el pasajero que no subió a bordo, la mujer misteriosa, los cerdos por ahí sueltos, el camión accidentado, el desasosegante personaje al que da vida Eusebio Poncela (ay qué mal rollo da este hombre...).

Los tres millones largos de espectadores que logró la serie de Telecinco en su estreno le dan margen para respirar. Y falta les hace porque la trama tiene pinta de que va a complicarse. De ahí que no sería raro que algunos de ellos se fugaran las próximas semanas a la competencia y se engancharan a 'Traición'. La ficción de TVE anotó 2,2 millones de espectadores, que está regular. Por cierto que el presidente de la pública ha dicho que se está planteando no someter a la cadena a la medición de audiencias. Y es que casi nunca les salen los números a favor. Pero eso no es culpa de un sistema precario de medición. El misterio de por qué TVE no remonta es bastante más fácil de resolver que el de 'El Accidente'.