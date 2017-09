MENUDA ES MI PADRE

Como la razón del travestismo es poder ver a sus hijos, 'Señora Doubtfire' resulta la gran referencia de 'Ella es tu padre'. Pero también están 'La tía de Carlos', 'Con faldas y a lo loco', 'Tootsie' o Carlos Areces disfrazado de Aretha Franklin en 'Muchachada Nui'. Aníbal Gómez, compañero de Areces en el dúo musical Ojete Calor, y que también hizo de madre de Whitney Houston en 'Muchachada...', es uno de los actores de 'Ella es tu padre' (Yago, el ciego). Pero olvidemos estas locuras chanantes, en la nueva serie de Telecinco todo es normalito, mainstream. Un surtidor de chistes («más fresco que las bragas de la de Frozen»).

Un hombre vestido de mujer no es novedad. Y desde luego que 'Ella es tu padre', tampoco. Pensemos en la gran comedia de Telecinco (y de cualquier televisión española). Por supuesto, 'La que se avecina'. Pues esto no tiene nada que ver. Claro que tampoco es 'iFamily', esa cosa de TVE, que siempre puede haber algo peor y recién hecho. Viendo a Carlos Santos, el protagonista de la historia y lo mejor del estreno, también piensas en 'Los hombres de Paco'. Con mucha nostalgia. Cualquier serie pasada fue mejor. Da igual si las situaciones son inverosímiles. Eso es lo de menos. Da igual si hay muchos exteriores. Eso no la hace mejor. Da igual si Carlos Santos de mujer parece Ada Colau. Eso no es suficiente para reírse. 'Ella es tu padre', de David Abajo y David Fernández ('Con el culo al aire'), falla por más sitios. Tiene aspecto de cosa antigua (¿la señora Doubtfire ahora?). Y los 70 minutos españoles siguen siendo inaguantables porque a la fuerza se nota el relleno. Ni 'Seinfeld' aguantaría esa duración con la cabeza alta.

Belén Cuesta tiene mucha gracia (ya la hemos visto en 'Paquita Salas' y la veremos en la versión cinematográfica de 'La llamada'), aunque no entiendo nada cuando habla. Aníbal Gómez me parece un acierto y Carlos Santos es estupendo, ¿pero qué demonios hace ahí Rubén Cortada? La serie ganó el lunes (16,6% de cuota y 2,4 millones de espectadores) pero yo no veo evolución desde 'Menudo es mi padre'. Es 'Menuda es mi padre'.