Mejora el estado de Santi Rodríguez Santi Rodríguez, ayer. :: instagram «CONTROLADO». Lunes, 7 agosto 2017, 22:56

El actor malagueño de 52 años Santi Rodríguez, que saltó a la fama por su papel de 'El frutero' en la comedia de Telecinco '7 vidas', se encuentra ingresado en el Complejo Hospitalario de Jaén tras sufrir un infarto en la arteria esplénica. Para tranquilizar a sus seguidores, él mismo subió ayer por la tarde una foto a las redes sociales. «Como me pregunta tanta gente, lo mejor es contarlo. He tenido un infarto en la arteria esplénica que está controlado. Al ser en la zona del bazo, la cosa no es tan crítica. Gracias a todos por vuestros mensajes», explicaba.