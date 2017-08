«La mejor inversión son los amigos» El cantante, actor y exministro panameño Rubén Blades interpreta a Daniel Salazar en la tercera temporada de 'Fear the Walking Dead', que regresa en septiembre al canal AMC MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Martes, 29 agosto 2017, 23:29

El termómetro roza los 40 grados pero en frente del Hotel Palace de Madrid un grupo de medio centenar de adolescentes espera pacientemente a que salga a saludar el actor británico Daniel Sharman, que interpreta a Troy Otto en la tercera temporada de 'Fear the Walking Dead', cuyos nuevos episodios regresan a la cadena de pago AMC el próximo 11 de septiembre (a partir de las 22.10 horas). Los huéspedes entran y salen y se confunden con la multitud que se agolpa en la Carrera de San Jerónimo propiciada por una manifestación de taxistas. Entre tanto caos, las jóvenes reconocen a Rubén Blades (Panamá, 1948), compañero de Sharman en la serie en el papel de Daniel Salazar, que también está de visita en nuestro país, en este caso de gira para conmemorar sus cincuenta años sobre los escenarios.

Resulta curioso ver a este compositor con catorce premios Grammy, abogado, actor, ministro de Turismo de Panamá entre 2004 y 2009 y padre de la 'salsa intelectual' haciéndose 'selfies' de buena gana con un grupo de fans a los que saca más de medio siglo. «¡La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios!», como diría 'Pedro Navaja' en su canción más famosa.

«En los conciertos que estoy dando en esta gira la edad media de la gente es de unos 30 años, muy jóvenes. Eso es sorprendente. Ahora, cuando he llegado al hotel, había un amplio grupo de chicas, que seguramente venían a ver a Daniel Sharman (su compañero de reparto), pero cuando me vieron corrieron a tomarse fotos. No es normal (risas). He tenido la oportunidad de renovar audiencias gracias a esta serie y eso es raro», confiesa Blades a este periódico, ya a resguardo de las multitudes en uno de los salones del Palace.

El cantante panameño ha vuelto a enganchar al público joven gracias al personaje de Daniel Salazar en una de las series de moda, 'Fear the Walking Dead', un 'thriller' en el que los zombies, o infectados, han tomado el planeta y un grupo de supervivientes debe mantenerse unido para sobrevivir. En los nuevos capítulos volverá más violento, consumido por la culpa, en una trama que se ríe de la realidad, ya que se ambienta en la frontera entre México y Estados Unidos, «pero ahora los que huyen son los gringos», explica.

- ¿Cómo pinta el retorno de la serie?

- Trato de recordar momentos específicos y creo que no hay un solo episodio que no vaya a dejar perpleja a la audiencia; pasan cosas graves una detrás de otra, que sacuden. Creo que esta temporada es muy superior a la primera.

Una colección de cómics

A sus 69 años hay pocas cosas que le queden por hacer profesionalmente a este panameño residente en Nueva York y casado con la cantante estadounidense Luba Mason. «Me gustaría dirigir algún documental. De momento tengo el plato llenísimo; estoy grabando cinco discos a la vez, tratando de terminar un libro de poemas, quiero editar otro sobre mis artículos periodísticos, organizar mi colección de cómics y de pósters de cine... Y ahora me llaman para un par de películas. ¡Ya no sé si voy a poder hacerlo todo!», se queja entre risas.

- ¿Echaría de menos eso si hubiera un apocalipsis zombie?

- Lo que más echaría de menos sería a los amigos, porque la música... Por algún lado habrá una guitarra, pero la conexión con la familia y amigos sería lo que más extrañaría, ya nada sería igual. La mejor inversión que uno hace son los amigos.