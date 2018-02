Marta Sánchez no se ha visto en otra igual desde no sé cuándo. Hacía siglos que las cadenas no mostraban tanto interés por ella. Ni cuando fue jurado de 'Tu cara me suena' y no se llevaba bien con nadie. Ni cuando convivió con otros artistas en un retiro para el programa 'A mi manera' en La Sexta. Nada comparable a lo de ayer. Pasó por 'Espejo público' para explicar cómo se le había ocurrido dotar de letra al himno de España. Contó que la inspiración le llegó hace más de un año estando en Miami, esa localidad americana a la que muchos artistas emigran para sentir nostalgia de nuestro país. Con Susana Griso no pudo contener las lágrimas. Y es lógico. Contó que había recibido críticas positivas de políticos como Rajoy o Rivera. Estamos acostumbrados a ver cómo nuestros representantes políticos dedican felicitaciones a los deportistas cada vez que logran una hazaña, pero es raro que hagan algo similar cuando un artista consigue un premio o una distinción por su trabajo. Tampoco se prodigan en hacerlo con científicos o investigadores. Así que normal que Marta se emocionase. También Ana Rosa quiso hablar con la cantante del momento. Lo suyo hubiese sido que la entrevistasen el viernes pasado a propósito del concierto tan importante que iba a celebrar en el Teatro de la Zarzuela, pero no le encontrarían demasiado gancho. Hay que buscarse la vida con los tiempos que corren.

Hasta Ferreras hizo hueco en su escaleta para charlar con Marta. En 'Al rojo vivo', comentó que el ministro de Cultura ha pedido su número de teléfono. Ya que tiene hilo directo, que le pregunte por lo del IVA, a ver si ahora que tiene mano puede hacer algo para rebajarlo. Ayer fue oficialmente el Día de Marta. Yo propongo que quede instaurada la efeméride y cada 19 de febrero la celebremos. Hasta en 'Cámbiame' se apuntaron a la celebración. Apareció la presentadora envuelta en una bandera española. Buenos son en Telecinco. No desaprovechan ni una oportunidad. Si de ellos dependiese, organizaban un 'reality' para dar con la letra apropiada para el himno. No digo yo que no haya quien lo esté pensando ya.