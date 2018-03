«Son todos muy majos y Melendi, muy buena persona» Lucía Rodrigo España, en uno de los castings de La Voz Kids 4. :: l.r. La riojana Lucía Rodrigo España pasa las 'audiciones a ciegas' y entra a formar parte del equipo de Melendi en el programa La Voz Kids 4, de Telecinco SANDA SAINZ RINCÓN DE SOTO. Miércoles, 21 marzo 2018, 00:21

Lucía Rodrigo España, joven rinconera de 15 años residente en Torrevieja (Alicante), forma parte del programa La Voz Kids 4 que emite la cadena de televisión Telecinco. El lunes se emitió la quinta 'audición a ciegas', paso previo después de los castings para poder entrar en los equipos de uno de los 'coaches'. Allí pudimos ver a la cantante riojana. La suya fue la última actuación, a la una de la madrugada, de un programa que comenzó a las diez. Melendi pulsó el botón rojo nada más oírla cantar, el sillón giró y ya está en su equipo. Lo siguiente serán las batallas, eliminatorias entre miembros del mismo equipo en las que los 'coaches' irán eligiendo a los finalistas.

-¿Qué sentiste en la 'audición a ciegas'?

-No he estado más nerviosa en mi vida y apenas recuerdo nada.

Got Talent y Factor X también se interesaron por la joven cantante de Rincón de Soto

-¿Por qué elegiste la canción 'Halo', de Beyoncé?

-Porque me encanta Beyoncé. Mis padres me dijeron '¿No es muy difícil?', siempre lo hacen (risas) y al final me sale. Aunque como he dicho, estaba muy nerviosa.

-Y entonces se volvió Melendi...

-A los pocos segundos se volvió, fue inmediato. Mi familia, que estaba con Jesús Vázquez, casi ni se enteró. El presentador les tuvo que decir que se había vuelto Melendi.

-Tener a Melendi ahí desde el principio ¿te inquietó?

-No, al revés. Ya estaba dentro. Quizá perdí un poco la concentración. En televisión parece todo más grande, pero estaba enfrente, muy cerca del escenario.

-¿Habías cantado antes 'Halo'?

-No, era la primera vez. No la preparé de forma especial, lo hice cantándola en mi casa.

-¿Cuándo se grabó la audición?

-A finales de julio, durante tres días, en los estudios Picasso de Madrid. De allí nos fuimos a fiestas de Rincón de Soto.

-Y en Rincón, todos callados porque no podíais decir nada...

-(Risas). Sí, llegamos a Rincón con todo el subidón de haber estado en la grabación del programa y no podíamos decir nada a nadie.

-Participas en La Voz Kids 4 pero también te han buscado de otros programas, ¿no?

-Coincidía el mismo fin de semana un casting de La Voz Kids 4 y de Got Talent, programa en el que también me dijeron que querían que fuese. Además, me llamaron de la productora de Factor X cuando ya estaba en La Voz Kids.

-¿Qué destacarías de tu experiencia en La Voz Kids 4?

-He aprendido mucho y, sobre todo, he hecho muchísimos amigos desde el primer momento.

-¿Cuándo comienzan las batallas?

-Ahora queda otra 'audición a ciegas' y, una vez que están todos los equipos de los 'coaches' formados comenzarán las batallas entre los elegidos de cada artista (Melendi, Rosario y Antonio Orozco). Pero no sabemos cuándo se emitirán, quizá después de las vacaciones de Semana Santa.

-¿Qué tal es todo lo que rodea al programa?

-Son todos muy majos, sobre todo los redactores. Había uno de Arnedo que daba gusto estar con él. Y Melendi es muy buena persona.