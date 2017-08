Lolita no es cualquiera, llegó al mundo en el Mayflower artístico. No sólo pertenece a esa aristocracia, también está rodada en las entrevistas televisivas. Tanto por 'Ay, Lola, Lolita, Lola' (TVE, 1995) como por el anterior 'Sabor a Lolas' (Antena 3, 1992-1993), donde madre e hija alternaban conversación y actuaciones. En 'Sabor a Lolas', Lola Flores solía entrevistar a los personajes maduros y Lolita a los más jóvenes. Por el programa, dirigido y escrito por Raúl del Pozo y Javier Rioyo, pasaban intelectuales y escritores como Aranguren o Umbral. Un día anunciaron a Lola que venía Javier Sádaba y, según cuenta Raúl del Pozo, le gritó delante de todos: «¡Estoy hasta el coño de que me traigas filósofos!». Aunque luego se quedó encantada con el Pájaro Espino, como llamaba a Sádaba.

Lolita no será Lola Flores, pero es mejor que la mayoría de lo que hay en el medio. Por fin TVE ha acertado más allá de 'OT: El reencuentro' y 'MasterChef Celebrity', únicos éxitos de su año catastrófico (aunque la audiencia fuera de un 8,6% de cuota y 1.077.000 espectadores). 'Lolita tiene un plan', que La 1 estrenó el lunes, es una buena producción de Gestmusic donde la cantante y actriz conversa con sus invitados sin que nos asalten los letreritos, una edición molesta o música para suicidarse.

El primer día, Cayetana Guillén Cuervo (casi de la casa y con muchos partidarios), Adriana Ugarte (tan adorable que la imaginas el día que Emma Suárez le dio el estufido en una radio y te dan ganas de abrazarla) y la grandísima Lola Herrera, peinada entre la abuela de Mulán y uno de los microcefálicos de 'Freaks'. La única edición de la conversación se apreció en los palos que Herrera llevaba en el moño, que lo mismo estaban en la cabeza que en sus manos. A mí las dos actrices jóvenes no me interesan, pero tampoco molestaban. Y seguro que las prefiero a Luis del Olmo, Julia Otero o Iván Helguera (futuros invitados). Da igual, está Lolita. Lo-li-ta. Lo que no sé es qué pintaba Edu Soto cantando como si fuera el yerno crooner de Esther Koplowitz amenizando veladas familiares.