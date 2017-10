«Llegué a hablar con las latas de conserva» La vida. «Hay más náufragos en tierra que en el océano». :: e. c. «El ERE de Telemadrid me empujó al mar», dice el presentador dominical de 'Aquí la Tierra'Quico Taronjí Periodista y náufrago ARANTZA FURUNDARENA Sábado, 21 octubre 2017, 23:57

El televisivo Quico Taronjí es un intrépido cántabro de 46 años, con pareja reciente y «de momento» sin hijos. En agosto de 2013 emprendió un periplo en kayak por el Mediterráneo y naufragó tres meses después, frente a las costas de Túnez, en una pavorosa tormenta. Lo cuenta en su libro 'Aislado'.

- 4.000 kilómetros en kayak... ¿Se lo ha hecho mirar?

- Ja, ja, ja... Todavía no. Era una locura, pero deliciosa. Sabía que en ese viaje iba a crecer y madurar. Vivía momentos muy confusos. Mi vida no iba a ninguna parte.

- ¿Qué dio lugar a tanta confusión?

- Me cogió el ERE de Telemadrid, llevaba ya unos meses sin trabajar... Se puede decir que aquel ERE me empujó al mar.

- Ya, pero en kayak y sin ayuda...

- Intuía que era la mejor manera de conectar conmigo mismo, llevarme al límite, como en un rito iniciático.

- ¿No escuchó eso de: «Hijo, me vas a matar»?

- Mi madre me despidió con lágrimas y mi padre me ayudó a meter la embarcación en el agua. Entendió que yo necesitaba saber de qué pasta estoy hecho.

- ¿Y?

- La aventura me ha situado en mi propio mapa emocional. Me ha centrado. Me ha hecho valorar lo que tengo. Ya no estoy tan perdido y soy capaz de liderar cualquier proyecto.

- Se fue de Algeciras a Estambul. ¿Tanto le marcó la canción 'Mediterráneo'?

- El Mediterráneo fue el centro del mundo y tiene toda esa mitología... En él, el cielo y el mar coinciden.

- Y justo naufraga en el cabo Serrat.

- Sí, allí un mistral otoñal desguazó mis alas blancas... Fue el lugar indicado. Y otra señal fue llegar vivo a la costa. Es como si el destino me dijera: «Ahora aplica a tu vida todo lo que has aprendido, melón».

- ¿Se acordó de Tom Hanks?

- Llegué a tener largas conversaciones con mis latas de albóndigas a la jardinera. Pero no les puse nombre. Me las fui ventilando.

- Supongo que tocaría puerto de vez en cuando.

- Claro. Pero ya solo tres días seguidos en el mar en un kayak es mucho tiempo. No te puedes guarecer. Dormía sobre el casco, en intervalos de doce minutos. Acabé con el cuerpo tieso como una llave inglesa.

- ¿Vio las orejas al lobo o la aleta al tiburón?

- Tuve sustos morrocotudos, pero nunca vi tiburones. Una noche de luna llena, vi venir tres aletas negras a toda velocidad como si me fueran a embestir. Me pasaron por debajo. Eran tres calderones. Son muy juguetones y yo era su sonajero.

- ¿Lloraba, reía, cantaba?

- Disfrutaba de esos cielos estrellados. Un regalo. Algo que no se puede pagar con dinero.

- Hasta que llegó la tormenta.

- Con olas de ocho metros y vientos de más de cien kilómetros por hora. Una ola chocó contra la embarcación, rompió un perno de acero y me dejó a la deriva durante más de diez horas. Grite un '¡Noooo!' que me salió del estómago. Mi viaje era 'low cost'. Llevaba una radio que no funcionó y un teléfono satelital de segunda mano que tampoco funcionó.

- Creyó morir, imagino.

- Se te pasa por la cabeza, pero tampoco dejas que esa idea eche raíz. Estás demasiado ocupado en intentar salvar el pellejo.

- ¿Cómo alcanzó la orilla?

- La embarcación se fue deshaciendo y yo me dejé llevar por las olas hacia la playa. Olas enormes que me sepultaban. Hasta que sentí un golpetazo en la rodilla y supe que había tocado tierra. Me enterré en la arena. Hacía un frío del carajo.

- ¿Conoce a muchos como usted?

- Todos alguna vez en la vida naufragamos. Hay más náufragos en tierra que en el océano.

- ¿Y ahora a qué le tiene miedo?

- A aburrirme y a desapasionarme. Ese día voy a sufrir mucho.