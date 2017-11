¿TE LLEGASTE A ENAMORAR DE ELLA?

Cuando pedimos que TVE suprima los lunes el programa de Cárdenas con la excusa de que 'OT' no acabe a las mil, no lo hacemos sólo para no acostarnos tan tarde, lo hacemos porque un día sin Cárdenas es un día mejor. El lunes, en 'Hora Punta' (yo ya voy a empezar a llamarlo hora puta) se entrevistó al secuestrador de la farmacéutica de Olot (el 20 de noviembre se cumplían 25 años). Antes, Cárdenas había tenido en el plató a un coronel de la Guardia Civil y a Narcís Bardalet, forense que embalsamó y exhumó a Dalí y que también examinó a Maria Angels Feliu tras su liberación («Imagínese cuatro meses sin lavarse, sin depilarse, sin teñirse el pelo»). Se entretuvieron con su fobia a los insectos después de llevarse a la boca un emparedado de paté con hormigas que ella no vio (estaba a oscuras), pero notó al morder. Luego, fuera del plató se entrevistó a uno de los captores, Sebastià Comas («es el menos malo», dijo el forense), al que le gustaría ponerse en contacto con ella. Tócate. Bastante en contacto estuvo con ella dentro del zulo.

Pero lo peor es cuando el reportero paparazzo le pregunta: «¿Tú llegaste a enamorarte de ella?». Y él: «No, esto no, esto ya no». Cuando la estupefacción por semejante pregunta nos tenía con la mandíbula suelta, vuelven al plató y se ha incorporado José Manuel Parada. Porque la farmacéutica lo escuchaba en RNE cuando él tenía de 12 a 2 de la madrugada 'La radio de las sábanas blancas' (1989-1994). Feliu contó que escuchando el programa se olvidaba de todo y quiso conocerlos (de hecho, fue a Prado del Rey). Madre mía, aquel programa con Parada, Eulalia Teixidor, Paco Clavel, Enrique del Pozo, Miguel Caiceo... Pobre, como si no tuviera bastante con el secuestro en condiciones inhumanas.

Como eran las 22.36 y allí seguían, Cárdenas pidió a sus interlocutores que volvieran otro día. «Hoy hay 'OT', que tampoco es cualquier cosa». Una no espera, aunque lo desearía, que TVE emita a esas horas algo como 'La grande librairie', el programa de France 5 heredero del 'Apostrophes' de Bernard Pivot, pero nada es mejor que el despropósito de 'Hora punta'.