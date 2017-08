LARGA VIDA AL ROCK'N ROLL

Hay figuras del rock'n roll cuya talla excede de lo simplemente musical para convertirse en gigantes en todos aspectos. Evidentemente, me refiero al Boss, al gran Bruce Springsteen. La pasada semana Movistar+ estrenó un magnífico documental, 'Bruce Springsteen. Memorias', que está en reemisión estos días, así como disponible durante un año en vídeo de baja demanda. Con material de archivo procedente de películas caseras y grabaciones de sus primeras audiciones en el Greenwich Village de Nueva York, esta historia ofrece una imagen única y llena de matices de un Bruce con una personalidad magnética y absorbente. Aquí no hay que buscar sus actuaciones; aunque las hay, no es lo más importante. Lo fundamental es la perspectiva humana que se ofrece del autor de 'Born in the USA', sus recuerdos de infancia, sus complicadas relaciones familiares, su vida, sus inicios en la música, su trayectoria hasta convertirse en el más grande. Todo, contado por él mismo.

Por supuesto, todo el mundo sabe quién es Bruce Springsteen, que ha vendido más de 160 millones de discos en todo el mundo. Bueno, todo el mundo quizás no. Los responsables de nuestras televisiones generalistas parece que no están al tanto. Ellos, sin duda, saben quién es Andreíta, a la que le dedican horas y horas de emisión dando vueltas sobre el mismo tema, pero desconocen que las giras de Springsteen son un acontecimiento planetario, que las entradas para verle en directo se agotan con meses de anticipación, y en el pequeño mundo en el que se mueven no saben que hay muchos millones de personas que lo saben todo del Boss y nada de Andreíta (con perdón de Andreíta, tomada aquí como símbolo de la 'telebasura').

Las grandes cadenas generalistas europeas suelen ofrecer grandes conciertos (muchas veces en directo) de las figuras del rock. Esto no sucede entre nosotros, ya que nuestras televisiones en abierto han olvidado los grandes acontecimientos de masas que no sean los partidos de fútbol. Por eso, bienvenido el extraordinario documental de Movistar+. Si pueden, no se lo pierdan. Convenzan a amigos o vecinos con televisión de pago para que les inviten a verlo. Y ya saben, ¡Larga vida al rock'n roll!