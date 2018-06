JUECES EXTRAVAGANTES

Rafael Hernando acusó ayer al juez de la Gürtel de tener sintonía con el mundo proetarra. Prefiero que me llamen pitonisa. Ser juez echadora de cartas como esa gallega a cargo de un juzgado de Vigilancia Penitenciaria. El Consejo General del Poder Judicial está investigando el asunto. Estudiando si también trabaja de vidente y tarotista. Pero una cosa muy barata. 20 euros y, encima, es experta en «arcanos mayores», sea lo que sea. Investiga el CGPJ si detrás del anuncio con el dibujo de una dama con sombrilla que oferta semejantes servicios está la juez María Jesús García Pérez. La Ley Orgánica del Poder Judicial no establece esa incompatibilidad. No se les ocurrió. Ella dice que la pitonisa es su asistente (un hombre). Sería una lástima. La del juez peculiar es una figura televisiva a la que estamos muy acostumbrados.

En cualquier serie de abogados hay gente rara dirigiendo un tribunal. Hombres y mujeres. Reyezuelos en sus terruños a los que los poderosos abogados se tienen que plegar. Pasaba en 'La Ley de Los Ángeles', en 'El abogado', en 'Boston legal', en 'The Good Wife' o en 'The Good Fight'. También hay abogados peculiares. De eso sí que tenemos por nuestras televisiones. También los hay de verdad en EE UU, como vimos en 'Seeing Allred' (Netflix), el documental sobre Gloria Allred, legendaria y extravagante abogada por los derechos de las mujeres. En nuestras series, los jueces son un coñazo. Como en la vida. Quizá no pongan tipos extraños porque a los guionistas les parece poco real. Con la pitonisa ya tienen excusa. Con las series políticas tampoco tenemos aquí mucho éxito. 'Moncloa, dígame' es un recuerdo terrible. Y parece que 'Secretos de Estado', esa cosa que prepara Telecinco, va por un camino semejante. 'Vota Juan', de TNT, creada por Diego San José y Juan Cavestany y protagonizada por Javier Cámara, tiene otra pinta. El filón está en todo lo que puede hacerse con lo que se nos avecina. Con el nuevo Gobierno. Un 'The Thick o it' o un 'Veep'. También una sitcom con lo que queda del PP. Todas estas cosas que ni la pitonisa juez habrá visto.