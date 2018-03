José María Íñigo se borra del festival de Eurovisión

En el próximo festival de Eurovisión, que se celebrará entre el 8 y el 12 de mayo en Lisboa, la retransmisión de TVE no contará con la voz de José María Íñigo por primera vez en los últimos siete años, cuando sustituyó a otro histórico, José Luis Uribarri, en la edición de 2011. En su lugar, la cadena pública mantiene en su puesto a Julia Varela, que ha acompañado al presentador vasco en las tres citas anteriores del certamen, y sustituirá a este por Tony Aguilar, locutor de 'Los 40', que debutará como comentarista de las actuaciones de los distintos países y del posterior reparto de puntos. La decisión la ha tomado el propio Íñigo, según confesó ayer en Twitter contestando a los medios que daban por hecho que había partido del propio canal. «TVE no prescinde. He sido yo quien ha decido no ir», puntualizaba.

La que sí repite es la modelo y presentadora Nieves Álvarez, que volverá a ser la portavoz del jurado de RTVE y anunciará los puntos españoles en la final del festival, para la que ya están clasificados de forma directa Amaia y Alfred con el tema 'Tu canción', al pertenecer España al grupo de los cinco países que más financian a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), encargada de organizar anualmente el certamen.