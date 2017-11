LOS INVITADOS DE BERTÍN

Mucho se ha hablado sobre lo que contó o no Pablo Alborán en la entrevista que el otro día le hizo Bertín Osborne en Telecinco. Se había elucubrado bastante con lo que podría revelar el cantante, aprovechando la cercanía que inspira el programa del otro cantante. Al final el artista no se salió del guión ni de ninguna otra parte y se dedicó a narrar anécdotas más o menos triviales de su carrera profesional y de su vida privada. Que el espectador esperase declaraciones de otro tipo no se debió al ánimo morboso de la audiencia, sino a que desde la propia cadena se realizaron todo tipo de promociones confusas y que inducían a pensar en lo que no era. A Bertín últimamente las cifras le bailan, no consigue imponerse con claridad y tiene que buscar recursos facilones para atrapar al público.

La otra posibilidad que le queda al cantante para intentar remontar 'Mi casa es la tuya' es tirar de personajes del universo de Telecinco, que mira que es amplio y variado. Pero, al parecer, Bertín no es muy amigo de la troupe de 'Sálvame' y se niega a sentarlos en su sofá. Una excepción a esa regla fue la visita de Paz Padilla, con la que, por cierto, consiguió una cuota de pantalla bastante alta. Esta semana también levantará el veto y se dejará seducir por la familia Campos, que suelen participar de forma activa en el magacín vespertino de Telecinco.

María Teresa, que se ha quedado sin programa fijo en el canal de Vasile, regresa para echar una mano a un peso pesado. A ver si entre todos remontan. Le acompañarán sus hijas, que nunca tienen demasiado problema en discutir en pantalla o en hablar mal del novio de su madre. Todo sea por volver a ser protagonistas. Bien mirado, lo de Bertín se podría interpretar como un capítulo especial de 'Las Campos', aquel 'reality' en torno a la presentadora y sus herederas.

Al cantante le va a tocar pasar por el aro y empezar a invitar a Belén Esteban, Kiko Matamoros y el resto de los expertos en generar ruido en 'Sálvame'. Eso o seguir con las promociones que inducen a errores.