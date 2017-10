HORARIOS Y 'TALENT SHOWS'

No ajuste su televisión si esta noche escucha aquello de «cruce la pasarela», la mítica frase que Carlos Lozano les dedicaba a los concursantes que se salvaban cada semana en 'Operación Triunfo'. No, no estamos en 2001. El concurso de cantantes o 'intentos de' regresa hoy a la cadena pública dispuesto a reconquistar a la audiencia que un día dejó de verlo. Cambia el presentador, y los profesores, y el jurado. No varía el espíritu. Habrá que ver si los espectadores que en su día enloquecieron con el formato se dejan seducir ahora por los nuevos participantes. Eso sí, que se preparen para trasnochar. Si algo ha aprendido la emisora en estos años es a alargar los espacios hasta horas casi indecentes. Qué tiempos aquellos en que TVE se preocupaba por el buen dormir de quienes se ponían frente a la pantalla y se comprometía a finalizar sus principales apuestas a horas convenientes.

La semana pasada 'MasterChef Celebrity' se alargó hasta las dos de la madrugada. A eso de la 01.30 se resolvió la prueba de eliminación, que se saldó con la salida de Pepón Nieto. El actor apenas podía reprimir las lágrimas, aunque a esas horas quedarían cuatro o cinco insomnes, padeciendo por lo mal que se le habían dado las esferificaciones. Cuando ya parecía que las exitosas cocinas iban a echar el cierre, el jurado se sacó de la manga una repesca. Y en plena madrugada, el concurso se volcaba en otro momento álgido. Ahí teníamos a Carlos Baute, Silvia Abril y otras chicas del montón peleando con sus cazuelas y sartenes. El propio Pepón intentó conservar su plaza, pero no lo consiguió. La que fuese niña de Shrek logró el mejor plato y se llevó a Samantha, Jordi y Pepe al agua. Los que seguían viendo la tele la recibieron con bostezos.

Habrá que ver a qué hora va a programar TVE su nuevo 'talent-show', el que va a dedicar a los modistos. No vaya a ser que alguno se clave una aguja. 'Maestros de la costura' se llama el invento y contará, anuncia el ente público, con jueces expertos e implacables y creadores de moda de primer orden. Los cástings se están desarrollando por toda España. Cataluña incluida.