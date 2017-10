El más guapo de La Rioja... es navarro

Raúl Oyarzun no es riojano pero representará a La Rioja en el concurso Rey de la Belleza de España que se celebra desde hoy y hasta el día 20 en Marina d'Or. Este pamplonés de 20 años, 1,86 metros de altura y 90 kilos de peso, tiene cierta relación profesional con La Rioja, aunque no tiene que ver con el certamen de belleza. Jugó a balonmano en el Anaitasuna hasta juvenil y, desde entonces, ejerce de árbitro nacional tanto en la 1ª División Nacional Masculina como en la División de Honor Plata Femenina. Así pues, esta misma temporada ha arbitrado al Sporting La Rioja en el partido que le enfrentó al San Adrián en Bilbao y que ganaron las logroñesas por 15-22.

«Para mí, lo primero es el arbitraje, que es mi pasión», cuenta este joven navarro que también trabaja en una discoteca y estudia Bachillerato, aunque rato libre que tiene, rato que invierte en el gimnasio: «Me gusta ir a entrenar para desconectar y sentirme mejor». Lo cierto es que su participación en el concurso Rey de la Belleza de España ha sido una sorpresa. Al parecer, la organización vio sus fotos en Instagram y le invitó a participar. «Al principio no me lo creía mucho porque no había ido a ninguna agencia ni había hecho trabajos de modelo, sólo me había hecho alguna foto para mí, y, al parecer, las vieron y se pusieron en contacto conmigo», explica.

En un principio su participación era para representar a Navarra. «Como necesitaba pensármelo, mientras tanto dieron con otro chico que aceptó la propuesta. Y cuando yo me decidí, como no encontraban un representante para La Rioja, después de que el primer candidato finalmente no pudiera, me permitieron representar a esta región, y para mí también es un orgullo, ya que somos vecinos, estamos al lado», reconoce Raúl, quien pretende dejar a La Rioja «en lo más alto».

Eso sí, también pide un poco de colaboración puesto que necesita un traje regional de sus medidas y aún no lo ha encontrado. Si alguien se lo presta, él, agradecido. «Voy a disfrutar, a vivir la experiencia y pasarlo bien, a conocer gente y a aprender. No he desfilado nunca y allí nos van a enseñar», confiesa Raúl, que tendrá que ausentarse el sábado del concurso para dirigir un partido.