La gran noche de 'OT' Los cinco finalistas de los que saldrá el ganador de la presente edición de 'OT'. :: tve Amaia, Alfred, Miriam, Ana Guerra y Aitana se la juegan en la despedida del 'talent' de TVE. «Cuando se apaguen las luces soltaré alguna lágrima», dice Leal MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Lunes, 5 febrero 2018, 00:49

Gane quien gane, la de hoy será la gran noche de Amaia, Alfred, Miriam, Ana Guerra y Aitana. Después de 105 días recluidos en la Academia, los cinco 'triunfitos' optan a convertirse en el vencedor de la presente edición de 'Operación Triunfo' (a partir de las 22.30 horas) en el regreso del programa a TVE 16 años después de la victoria de Rosa López. Pese a las dudas que el 'talent show' despertó en su presentación a los medios el pasado mes de septiembre, por las bajas audiencias que entonces promediaba la cadena pública, se ha convertido en el fenómeno televisivo de la temporada. Además de atraer de nuevo a los espectadores al canal (la gala de Eurovisión congregó a 3.086.000 personas, el 23,6% de 'share') ha normalizado en 'prime time' fenómenos tabú como la diversidad sexual y ha alzado al Olimpo de los presentadores a Roberto Leal, que debutó con muchos nervios pero ha acabado tomándole el pulso a esta edición.

«En aquella primera gala tuvimos muchos fallos pero hemos ido de menos a más. La final va a estar chulísima; tenemos grandes invitados. Yo me lo voy a tomar como un fin de fiesta, como un premio. Todo está en manos del público y toca disfrutar; para mí ya son ganadores los cinco. Luego nos pegaremos un homenaje. Noemí (Galera) dice que, a la mañana siguiente, van a tener que recogernos con una pala», confiesa Leal a este periódico.

Y precisamente 'Mi gran noche' será la canción con la que arranque la final y que los cinco interpretarán junto a Raphael, como forma de unir a dos generaciones de músicos. Otra de las actuaciones más esperadas se producirá cuando los 16 concursantes de esta edición, incluidos los eliminados, canten juntos 'Camina', compuesta expresamente para esta edición y que ya se ha convertido en un himno. La gala además tendrá como invitados a David Bisbal, que regresará al plató de 'OT' junto a Rosa López y el malagueño Pablo Alborán. Sin embargo lo que más importancia tendrá son los temas que han escogido los finalistas para defender en la última cita: Aitana, 'Chandelier', de Sia; Alfred, 'Don't stop the music', de Jamie Cullum; Amaia, 'Miedo', de M-Clan; Ana Guerra, 'Volver', de Carlos Gardel; y Miriam, 'Invisible', de Malú.

«Si Amaia gana, no le va a chirriar a nadie», opina el presentador

Pese a que el jurado formado por Mónica Naranjo, Manuel Martos y Joe Pérez-Orive valorará las actuaciones junto a Rosa López, será el público quién tenga en su mano la decisión definitiva. Se podrá votar en dos fases. En la primera, para la que ya están abiertas las votaciones, los 'triunfitos' interpretarán el tema que han escogido. En la segunda, los tres candidatos con más apoyos volverán a subirse al escenario con la canción que cantaron en la primera gala, para comprobar su evolución dentro del concurso. De entre ellos, saldrá el nombre del vencedor, que se llevará un premio de 100.000 euros.

Aunque si hay una gran favorita desde prácticamente el principio es Amaia. La navarra, que representará a España en Eurovisión a dúo con Alfred ('Tu canción'), ha encandilado a profesores y espectadores con interpretaciones memorables como 'City of Stars' o 'Shake it Out', apodado el 'amaiazo' porque levantó al jurado de sus asientos. Por eso, muchos críticos hablan de que el programa la ha mimado por ser el diamante en bruto del concurso. «Si Amaia ganase no le iba a chirriar a nadie, pero no porque este programa le haya ayudado, sino porque canta muy bien. No ha habido gala en la que haya fallado», responde Leal. - ¿Se ha forzado algo, como la relación entre ella y Alfred? - Esa relación ha surgido de forma muy natural. También se dijo que lo habíamos forzado como dúo para llevarlos a Eurovisión, pero la decisión estuvo en manos del público.

Final de cine

Con favorita o no, la expectación está intacta. Tanta que la final se proyectará en seis cines de Madrid, La Coruña, Barcelona, Tenerife y Pamplona con un precio de 4,50 euros. Los que asistan también tendrán que trasnochar, seguramente más allá de la 1.30 horas, un hecho por el que TVE ha recibido críticas que el propio presentador reconoce. «A mí me parece que acaba tarde; yo siempre lo he dicho. El tema del 'prime time' habría que regularlo, deberíamos empezar un poco antes, lo que no significa que quiten el programa de Cárdenas. Pero cuando son la una y cuarto de la madrugada miro el reloj y yo también me sorprendo», comenta Leal.

- ¿Y cuando se apaguen las luces?

- He proyectado muchas veces esa imagen, cuando despida la final. Por un lado será una alegría enorme por lo chulo que ha estado todo; ha salido todo perfecto. Pero seguro que se me saltará alguna lágrima... ¡Hasta que montemos luego la fiesta, por supuesto!