GOYA Y EL PALO SELFIE

Subnormal hay que decirlo más. Lo dice Berto Romero en su serie. Sin cantarlo, que es lo que hacían con 'Hijo de puta hay que decirlo más' los chanantes (incluido Ignatius Farray). El insulto lo pronuncian los que van en un coche a punto de chocar con otro (el subnormal) en un flashback de 'Mira lo que has hecho', creación de Berto Romero. En la promoción ha dicho que no puedes escribir una comedia pensando si vas a ofender. Y por esos territorios desinhibidos transcurre esta producción. Aunque alguien haya considerado que había que pixelar a Berto lo que rima con olla. Berto se expone mucho, pero no era esa la mayor exposición. Producida por El Terrat, dirigida por Carlos Therón y coescrita con Rafael Barceló y Enric Pardo, está basada en experiencias reales propias y ajenas (las vulgares pero imprevistas de tener un hijo). Chico y chica conocen bebé y, lo que es peor, a los padres de otros bebés. Los padres primerizos son como los entrenadores o los seleccionadores, a los que todo el mundo dice lo que tienen que hacer. 'Mira lo que has hecho' es una comedia que mezcla ternura, desparpajo y gamberrismo en 25 minutos. Tiene seis capítulos (desde ayer en Movistar +), pero ya ha sido renovada por una segunda temporada.

'This is us', serie magnífica y aparentemente convencional, maneja como ninguna los flashbacks. En el penúltimo capítulo, el de la Superbowl, también nos deslumbró con un flashforward, un salto al futuro. El cuarto capítulo de 'Mira lo que has hecho' juega en esa liga. Siete años después del nacimiento de Lucas, el momento en que se conocen Berto y Sandra (Eva Ugarte) y otra vez el futuro con el niño que nace esa noche (cuando llaman a aquel subnormal van camino del hospital). El hijo de unos amigos es un famoso youtuber. Un idiota de hoy. El montaje con Berto explicando de joven lo transgresor que era a Sandra y los padres explicando a Sandra y Berto lo transgresor que es su hijo youtuber resulta extraordinario. Y la escena con palos selfie que recuerda el 'Duelo a garrotazos' de Goya, lo mejor que he visto en la televisión en mucho tiempo.