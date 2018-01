UNOS GLOBOS CONTRA EL ACOSO

'La forma del agua', del mexicano Guillermo del Toro, es la película favorita para la 75 edición de los Globos de Oro, que se entregan este domingo en Los Ángeles (madrugada del lunes en España). Sus rivales principales serán 'Los archivos del Pentágono', de Steven Spielberg, y 'Tres anuncios en las afueras', de Martin McDonagh. Sin embargo, la primera gran gala televisiva del año, anticipo de los Oscar en marzo, tendrá un único protagonista que no estará presente: Harvey Weinstein. La mayoría de actrices que desfilarán por la alfombra roja ya han anunciado que vestirán de negro como señal de protesta en contra del acoso sexual y en solidaridad con las compañeras víctimas de abusos. Se da por hecho que cada presentación de un premio, cada discurso de agradecimiento, mencionará el terremoto que ha supuesto el 'caso Weinstein', que ha cambiado para siempre la posición de la mujer en la industria del entretenimiento.

Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Emma Thompson, Jennifer Aniston, Natalie Portman... Las estrellas femeninas más poderosas se han unido para crear un fondo destinado a ayudar a las mujeres sin recursos ante posibles abusos sexuales en el entorno laboral. El movimiento #MeToo (Yo también) ha pasado de las palabras a los hechos y las donaciones alcanzan los 13 millones de dólares. Steven Spielberg, J. J. Abrams y otros directores se han sumado a la campaña, que impulsa una legislación para imponer penas a las productoras que no tomen medidas contra el acoso. Fomentar la paridad en los estudios y en las poderosas agencias de talentos es el próximo paso de un movimiento que solo espera ver en breve a Weinstein entre rejas.

Nada será ya igual en Hollywood. Se acabaron los chistes machistas y el papel de meras comparsas de actrices. 'Time's Up' (Se acabó el tiempo) es el nombre del fondo de defensa al que se han adscrito 300 actrices, guionistas, directoras y productoras. «Si este grupo de mujeres no puede luchar por que haya un modelo distinto para otras mujeres que no tienen tanto poder ni privilegios, entonces, ¿quién va a poder?», se pregunta Shonda Rhimes, la creadora de 'Anatomía de Grey'.