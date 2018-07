GANAR EL MES

Supongo que 'MasterChef' ha acabado porque he visto publicado el nombre de la ganadora. ¿Quién puede aguantar un programa de esa duración un lunes por la noche? Me callo porque está claro que mucha gente. Tuvo un 27,7% de cuota con récord de temporada, aunque no llegó a los tres millones de espectadores por primera vez. La mala educación en la televisión no es sólo gritarse o llamarse de todo, es también acabar a esas horas. Cuando Atresmedia anunció que sus series iban a durar 50 minutos, sus responsables dijeron que las otras cadenas iban a seguir su estela. Seguramente. También contaron que 'La voz' que ellos van a emitir va a ser una versión de Antena 3. Lástima que no vaya a durar 50 minutos también. Que no es que yo sea público de los expertos suecos, los que dicen que en la radio no puede haber segmentos de más de nueve minutos. Que me trago 'Shoah' entero sin problema. Pero hay cosas inaguantables aunque ligeras fuera del Holocausto.

'Ya es mediodía', clon y continuación de 'El programa de Ana Rosa' sin el corazón, ha añadido una hora por delante, quitándosela al otro. Lo de AR es ahora 'El programa del verano', con Joaquín Prat al frente. Ayer entrevistó a Esperanza Aguirre, que parece que esté de gira, y le pidió volver a ser tertuliana.

La media de 'Ya es mediodía' solía ser del 7,5% de cuota. El lunes, con una hora más, 10,8%, mientras 'Al Rojo vivo' tuvo 15,3%. Supongo que tienen intención de cuidar el programa presentado por Sonsoles Ónega. Da igual si 'Las mañanas de Cuatro' tenía más audiencia, a Telecinco lo que le interesa es ganar mensualmente con Telecinco (y no iba a dejar 'Las mañanas de Cuatro' para restarse cuota a sí misma). También parece darle igual que el informativo de Cuatro al mediodía haya bajado 3,6 puntos desde que tiene delante 'Mujeres y Hombres y Viceversa' en lugar de a Javier Ruiz con sus 11, 12 y 13 de 'share' (lo de la Academia Asnal no llega a dos cifras). Más razones para quejarse tiene Carmen Chaparro que Jon Kortajarena por las supuestas trastadas que le hacen con 'La verdad' (ahora los jueves, qué trajín).