LO DE 'FRIENDS'

Mientras que 'Los Simpson' han perdido eficacia y ya no son imbatibles como serie archirrepetida, 'Friends' regresa una vez más -es como el Guadiana- a demostrar poderío. Habremos visto las diez temporadas de esta comedia unas 3.215 veces y aún así resulta inevitable toparse con un episodio y no quedarse enganchado. Ahora ha recalado en Neox, después de haber pasado por prácticamente todos los canales de España. Y eso que hace 13 años que terminó, pero sigue manteniendo encanto. Las cifras lo demuestran. Más de 400.000 espectadores, que son muchos atendiendo a las audiencias de la cadena temática, consigue con algunos de sus episodios. Está entre lo más visto de la emisora de Atresmedia. Lo que pierden por un lado lo ganan por el otro. No hay nada que una buena ficción no cure.

Ellos lo saben. Lo que ellos no saben es que sabemos que saben que lo sabemos. Perdón, pero se me ha colado una mítica frase de esta sitcom (cuando Rachel y Phoebe planean vengarse de Mónica y Chandler, que acaban de comenzar su relación furtiva). Pocos títulos han gozado de un impacto similar. Extraterrestre será el que no sepa cantar a un gato apestoso, o el que no reconozca la ciudad en la que viven los protagonistas, o quien no recuerde lo que pasó en Londres. Un guion demuestra que es realmente bueno cuando pasan los años y no se queda anticuado y además continúa sorprendiendo y entreteniendo. Cuántas veces habremos escuchado a Janice gritar aquello de «Oh, Dios mío». O habremos utilizado la excusa de «nos estábamos tomando un descanso». O nos habremos reído viendo el aspecto y la forma de relacionarse de la Mónica joven.

'Friends' ha sobrevivido a modas. Y continúa gustando y provocando carcajadas, a los seguidores que ya tenía y a otros nuevos que va ganando. Ahora toca disfrutar una vez más de sus chistes o de sus situaciones imposibles. Incluso toca reconciliarse con sus estrellas. Volver a querer a Chandler, a reeeducar a Mónica y Phoebe, o a soportar a Joey y sus estrambóticas decisiones. 'Friends' nunca quiso sentar cátedra, y eso la hace más cercana y permite ahora cuantos visionados nos dé la gana.