FRACASOS DE TVE

Cuando creías que en TVE no podían dar luz verde a series más horribles (y pienso en estrenos de esta temporada como 'Reinas'), resulta que un día enciendes la tele y te encuentras con 'La Pelu-quería', un esperpento insufrible, que creo que no hace gracia ni al que escribe los guiones. Cuando crees que no se pueden decir más tópicos ni se puede echar mano a más chistes manidos, en la siguiente secuencia te sorprenden con otro nuevo. Y así sin parar. No tiene gracia, no tiene fuste, no tiene sentido. ¿A quién se le ocurrió que podía funcionar ese desaguisado? Va de tira diaria, tipo comedia, como lo fue en su día 'Camera Café', salvando las distancias, que son muchísimas. Yo diría que hasta 'Escenas de matrimonio' -que mira que era terrible- resultaba mejor que esto de los pelos y las tijeras.

Cuando creías que este era el estreno más cutre de la televisión pública, este verano llega 'Pura Magia', que lo ha producido Cárdenas. Se trata de otro 'talent-show', esta vez para descubrir magos, que dirá usted qué falta hace. Pues ninguna. Ya emitió Antena 3 algo similar hace años presentado por Anna Simon y pasó sin pena ni gloria. Pese a eso, TVE ha insistido con este nuevo producto. En el primer programa faltó emoción y sobraron cortes y fallos de edición. Todo ello sumado provocaba que el espectador no se enganchase ni empatizase con ninguno de los participantes. El resultado final es pobre, no es propio de un canal que debería abanderar la producción audiovisual de este país.

Ninguna de las dos ofertas ha contado con el beneplácito del público. 'La Pelu' ha empeorado los datos que hacía 'Hora Punta', que ya es difícil. Y lo de la magia quedó entre las últimas opciones del martes, superado ampliamente por 'Supervivientes', que no hay quien le tosa. Julio se le está poniendo cuesta arriba a TVE, que no consigue llegar al 10% de cuota de pantalla en lo que llevamos de mes, y eso que tiene los encierros de San Fermín, que le suben un poco el 'share'. Cuando creías que no podía ser peor, en unos días estrenan 'Hotel Romántico'.