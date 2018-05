Najwa Nimri, que interpreta a Zulema en 'Vis a Vis', estuvo el jueves en 'La resistencia', lo de David Broncano en #0. Entró comiéndose una mandarina y siguió durante un tiempo mientras hablaba. Como Umbral en 'A fondo'. Él bebía leche y mordía una manzana mientras charlaba con Soler Serrano. Entonces también se podía fumar. Parece que no se puede fumar en la tele desde 'A fondo' o desde 'La clave', pero es de hace dos días. La ley antitabaco que prohíbe fumar en los espacios públicos cerrados y también en programas de televisión es de 2011. En 'Página 2', el espacio de libros, tuvieron no hace mucho a Michel Houllebecq. Quería hacer la entrevista fumando. Le dijeron que no estaba permitido en la cadena, que emitían en un horario en el que los niños podían ver la tele: «Es que los niños tienen que fumar», remató él. No hubo entrevista, tuvieron que desmontar el 'set' y marcharse.

Volviendo a 'La clave', en 1984 Lola Flores expresó fumando su más famoso deseo (antes, claro, de la petición de crowdfunding cuando lo de Hacienda). El deseo: «A lo mejor pido que en la caja me la metan... La bata de cola». En ese programa, que estaba dedicado a las folclóricas, que empezó con Estrellita Castro cantando 'Mi jaca' en 'Cantares' y que se ilustró con 'Los tarantos', de Rovira Beleta, también participaron Marifé de Triana, Juanito Valderrama, Antoñita Moreno, Paquita Rico, Vázquez Montalbán y José Miguel Ullán. Sólo quedan vivos Antoñita Moreno y Balbín. La buena noticia es que se puede ver (sin película) en RTVE a la carta.

Najwa Nimri es una folclórica moderna (también canta). Tan libre como las de antes. En la entrevista, ya sin mandarina, dijo que viendo un partido de Federer y Nadal se hizo de Federer. Que el juego de Nadal no es bonito y que Federer parece que hace kung fu. «Se desplaza por la pista como una aspiradora roomba» (Broncano). Nawja se apuntó a la broma de cuánto dinero tiene en el banco. Doce millones y medio de euros. «¿Vendes muchos discos?», preguntó Broncano. «Vendo mucha droga», contestó ella. Es que los niños tienen que vender droga.