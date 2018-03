LO DE 'FARIÑA'

El único Escobar que conocemos se llama Manolo». La frase merece pasar a la posteridad, como también pasará, no lo dudo, esa 'Fariña' que presentó Antena 3 el miércoles (de urgencia, para aprovechar la promoción imprevista que una juez le ha brindado) y que todavía no sabemos cuándo podremos ver al completo. La pronuncia uno de los personajes de una serie que se atreve a descubrir, describir y retratar lo que sacudió a la Galicia de los años ochenta. Es una historia local, con personajes y una problemática muy arraigados en las tierras gallegas pero con un alcance universal. Porque lo que ocurrió en esta zona se repitió en otras muchas, no solo de España.

'Fariña' se cuenta de un modo que pueda entenderse independientemente de dónde se vea, pero sin ocultar las características propias de Galicia. Aquí no solo no se disimulan, sino que se (bien) utilizan, se enfatizan, se colocan al servicio de la trama. Esa luz grisácea de Galicia está en 'Fariña'; esa geografía accidentada está en 'Fariña'; ese acento gallego está en 'Fariña'. En muchas ocasiones se ha acusado a la ficción española de huir de la realidad que le rodea, de imitar modelos extranjeros. La nueva y arriesgada apuesta de Antena 3 toma nota de esto y se decide por un caso real, a partir del libro de Nacho Carretero que narra el desembarco de cocaína en Europa a través de las costas gallegas, que originó la aparición de clanes que se enriquecieron y operaron al margen de la ley. En el camino quedaron cientos de víctimas enganchadas a un veneno que iba acabando con su vida y las de los de su alrededor.

El secuestro del libro ha sido una publicidad inmejorable para un producto que, no obstante, no la necesitaba. Está rodada con pulso, un ritmo inmejorable que te atrapa enseguida, y no hace concesiones para conquistar a todo tipo de audiencias. Y además incluye unas interpretaciones soberbias (lo de Javier Rey como Sito y lo de Antonio Durán como Manuel Charlín es espectacular), que se hacen con el personaje desde el primer instante. Nunca antes nada le había salido tan redondo a la productora Bambú. Ojalá siga así y el público esté a la altura respaldándolo.