Larry David es un tipo capaz de concebir una escena en la que un superviviente del Holocausto y un ganador de 'Supervivientes' discuten acerca de cuál es mejor superviviente. Con menos ingenio, aquí podríamos discutir quién merecía ganar 'Supervivientes', si José Luis Losada o Alba Carrillo. Por supuesto, ganó el primero. Otra cosa es que hubieran preparado un tinglado como aquel de 'Más que baile'. Belén Esteban nunca fue poseída por el espíritu de Cyd Charisse (ni Alba por el de Robinson Crusoe). La gente la votaba por tocar los cataplines. El bobo movimiento ciudadano pro Belén provocó el cambio de reglas del concurso (se inventaron el premio del jurado, que fue a parar a Edurne). José Luis no sólo pescaba, también tallaba vajilla para todos. Pero a Telecinco ese señor no le hace ningún papel, a no ser que le pongan al profesor Higgins, le hagan un 'My fair reality' y acabe hablando como José María Rodero.

Alba Carrillo no ha ganado y la diferencia fue grande (José Luis obtuvo el 60,9% de los votos, frente al 39,1% de Alba), pero ella y su madre han pasado a formar parte de la fauna telecinquera. Esta edición ha sido extraordinaria. Por lo que respecta a ambas, no es sólo que por primera vez concursaran una madre y una hija. Es mucho más llamativo que Lucía Pariente sea la única persona expulsada dos veces, una por la gente y otra por la organización. La señora será lo que sea, pero ha animado el concurso. Como el desmayo de Eliad, las chaladuras de Paola, la salchicaca de Leticia Sabater, la llamada de Campos a Bigote, la hospitalización de José Luis, el retiro en un hotel de Alba... Ha habido de todo. Y todo ha funcionado. Si no, a santo de qué iban a tener copada la programación con galas, tierras de nadie y debates.

'Supervivientes' ha conseguido el segundo mejor cierre, tras la edición que ganó Rosa Benito. Un 33,1% de cuota de pantalla hizo el jueves. Rosa Benito se llevó 'Supervivientes' sin ganar pruebas y sin lucir el collar de líder. Pero fue protagonista. ¿Quién será mejor superviviente, Alba o Rosa Benito? Por lo menos esta guisaba.