TVE ha anunciado que el representante de España en Eurovisión será uno de los concursantes de 'Operación Triunfo', lo que añade un plus de interés al programa y evita bochornos como el que han sufrido otros años con las candidaturas frikis. Por cierto, que van sobrados... de interés. Contra pronóstico, el 'remake' de 'OT' está resultando. Nos van a perdonar que hablemos con poco conocimiento de causa porque no lo hemos visto, pero casi cada día se cuentan cosas del concurso, y casi todas buenas.

Dicen que, al margen del talento musical (esa es la parte que quieren amortizar con lo de Eurovisión), 'OT' está funcionando porque han hecho un buen casting. Artistas en potencia y chavales con los que la gente se identifica. Ha sido muy aplaudida la naturalidad con que los concursantes hablan de sexualidad y belleza, material frágil para tratarlo en un programa de televisión. Parece que el acierto ha sido esperar un tiempo para recuperar el formato, de manera que los actuales concursantes no vieron la primera edición de 'OT' y no están 'contaminados'. Aunque eso es relativo porque estos chavales nacieron con una pantalla delante de la cara y, aunque estaban aprendiendo a andar cuando Bisbal ya hacía su característico giro de cadera, están más que al tanto de qué es 'OT' y su repercusión.

Pero, por la razón que sea, han gustado a la gente, que ha aplaudido que no son muy resabiados y que resultan espontáneos. Para lo bueno y para lo malo, porque a Mireya se le han echado encima por un comentario muy desacertado. Ella no «ve» el beso que se dieron dos de los concursantes (chicos) al final de una canción. No se besaron por iniciativa propia, sino por recomendación de los profesores: «Es como que no pega para los dos. Con una tía, vale». Enseguida le cayó el chaparrón, con razón. Luego dijo que no lo ve porque a uno de los dos concursantes «le incomoda». Si hubiera empezado por ahí... Pero es que los chavales espontáneos también hacen comentarios reprochables. Y hablando de espontaneidad, una reportera de 'Al rojo vivo' contó a los espectadores que los dirigentes del PP Albiol y Levy participaban en la «manifa» en favor de la Constitución. Ya saben, la espontaneidad, que tiene sus riesgos.