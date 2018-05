«El espectador lo pasa mejor si yo lo paso peor» Alberto Chicote regresa con 'Pesadilla en la cocina' (La Sexta). En esta ocasión visita un restaurante chino con una carta de cien platos, y anticipa que «va a llamar mucho la atención» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Martes, 8 mayo 2018, 00:21

Cuando Alberto Chicote quiere reservar para comer en un restaurante le pide a su mujer que mejor llame ella porque si no, todos en la cocina empiezan a temblar si oyen el nombre del popular chef. Podría parecer un chiste, pero la anécdota la narra él mismo. Desde que empezó a grabar 'Pesadilla en la cocina' en 2012 se ha convertido en el azote de la falta de higiene, los malos modales y la dejadez que muestran algunos hosteleros de nuestro país. Mañana (La Sexta, a partir de las 22.30 horas), después de año y medio en barbecho, el programa regresa con su sexta temporada en la que, entre otros desafíos, se atreverá a con un local de comida china. ¿Será verdad todos los mitos que pesan sobre ellos?

«Visitar un restaurante chino nos lo había pedido mucha gente, y en esta temporada lo hemos hecho realidad. Teníamos ganas de hacerlo porque hay muchos mitos... Vais a ver cosas que os van a llamar mucho la atención. Tenían una carta con más de cien platos, le tienes que echar la tarde entera solo para leer el menú», explica Chicote a este periódico, que sigue manteniendo su récord de haber salvado el 80% de los restaurantes que visita, más que Gordon Ramsay, el presentador de la edición original del formato. Y es que llamar al teléfono de 'Pesadilla en la cocina' es normalmente el último recurso que tienen los negocios en apuros.

Su receta es sencilla, pero requiere disciplina. Para empezar es básico recortar precisamente la carta, mejor tener diez platos que cincuenta, porque es más fácil cocinarlos bien. «No hay una receta del éxito, pero al menos hay que tener un tanto de sentido común, preocupación, trabajo y saber dirigir un equipo. Hay un montón de gente que piensa que la hostelería es una salida fácil y sencilla a la hora de buscar un trabajo y autoemplearse».

- El espectador se divierte cuanto más sufre usted.

- Efectivamente. Cada vez que voy a grabar y me tiro una semana en los restaurantes dónde estoy, casi no duermo. Yo lo descubrí viendo el programa con mis amigos, la gente se lo pasaba mejor cuánto peor me lo pasaba yo.

- ¿Cómo fue su primera experiencia en los infiernos?

- Mi primer programa fue en La Tana; nunca había entrado en un negocio así. Desde que empecé he estado en buenos restaurantes y cuando vi aquella cocina descubrí una realidad que hasta entonces me era completamente ajena.

Prologuista

Además de los fogones y el rugby, la otra pasión de Alberto Chicote es la literatura de ciencia ficción. A finales de marzo escribió el prólogo para la edición española de 'Juramentada', el último libro del escritor estadounidense Brandon Sanderson, un fenómeno de ventas en su género a nivel mundial. «Me hizo muchísima ilusión, es uno de los autores que más admiro, pero de ahí a que yo escriba un libro... ufff, realmente no lo veo -confiesa el cocinero-. Aquellas cuatro páginas de prólogo me costaron Dios y ayuda».